Luis y Pablo, emprendedores zaragozanos, al frente de una de las mejores empresas de bodas de España

La empresa zaragozana Obtura Bodas, especializada en vídeo de bodas, ha sido galardonada con un Wedding Award 2026 de Bodas.net, una de las plataformas de referencia del sector nupcial en España, perteneciente al grupo internacional The Knot Worldwide.

Detrás de Obtura Bodas están Luis y Pablo, dos jóvenes zaragozanos formados en el ámbito audiovisual que, tras finalizar sus estudios, decidieron apostar por un camino poco habitual dentro del sector: aplicar el lenguaje y la narrativa del cine a los vídeos de boda.

Su objetivo desde el inicio fue claro: contar historias reales de forma emocional, pero también dinámica, atractiva y entretenida, alejándose del reportaje tradicional.

Con el paso de los años y desarrollando ese estilo propio que combina sensibilidad, ritmo y un toque de frescura sin perder el romanticismo, han logrado hacerse un hueco tanto en Aragón como a nivel nacional. Así pues, han trabajado con numerosas parejas que buscan un recuerdo diferente, pensado no solo para emocionar, sino también para disfrutarse al verlo.

Pablo durante una boda.

Un premio basado en la opinión de las parejas

Los Wedding Awards de Bodas.net se conceden exclusivamente basándose en las opiniones verificadas de parejas que ya han celebrado su boda, lo que convierte este galardón en un reconocimiento directo a la experiencia ofrecida por los profesionales del sector.

En la última edición se analizaron decenas de miles de reseñas entre más de 60.000 empresas registradas en la plataforma en toda España. Para optar al premio es necesario mantener una puntuación media muy alta y un volumen mínimo de valoraciones positivas a lo largo del año.

Luis, uno de los socios.

Obtura Bodas ha sido reconocida en la categoría de Vídeo, destacando por su cercanía con las parejas, su implicación en cada historia y un estilo audiovisual que busca emocionar sin caer en la monotonía, con vídeos que mantienen el interés y se disfrutan de principio a fin.

El sello de ganador ya luce en su perfil de Bodas.net como garantía de calidad para las miles de parejas que utilizan la plataforma para organizar su boda.