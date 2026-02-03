Llega a Ikea la mesita de noche más barata y práctica de la temporada: solo por 9,99 euros y con más de 260 reseñas

Hay opciones que, por muy en oferta que estén, pasan desapercibidas. Sin embargo, cuando se combinan un buen precio con un producto útil y duradero, es difícil mirar hacia otro lado.

Eso es justo lo que ha conseguido Ikea con una de sus últimas propuestas. Una mesita de noche sencilla, práctica y perfecta para espacios pequeños, que por solo 9,99 euros se ha convertido en una de las favoritas de la temporada.

No es casualidad que ya acumule 261 valoraciones positivas por parte de los compradores. Una prueba clara de que, a veces, los productos más sencillos son también los más acertados para el día a día.

Así es la mesita de noche

Fabricada en acero y resina epoxi con revestimiento en polvo, esta mesita apuesta por una estructura de barras metálicas sin soldaduras, lo que no solo facilita el montaje, sino que también le da un aire moderno y ligero.

Bajo el tablero principal incorpora un espacio de almacenaje extra, perfecto para dejar libros, cargadores o pequeños objetos de decoración.

Además, al ser tan ligera, otra de sus grandes ventajas es su fácil transportabilidad, pudiendo moverla de sitio fácilmente dependiendo de las necesidades del momento.

Mesita de noche de Ikea Ikea

Por su tamaño compacto encaja a la perfección como mesita de noche, también como auxiliar junto al sofá o en rincones pequeños donde hace falta un apoyo. Funciona especialmente bien en dormitorios juveniles, pisos pequeños o habitaciones de estilo minimalista.

En cuanto a medidas, tiene 37 cm de ancho, 28 cm de fondo y 45 cm de alto, lo justo para ser práctica.

Opiniones de los clientes

Hoy en día, parece que no hay un mejor indicador de un producto que las valoraciones online de los clientes.

En este sentido, la mesita de noche KNARREVIK de Ikea cuenta con nada menos que un 4,6 de valoración y más de 260 reseñas.

Entre ellas destacan opiniones como la de María Rosa, clienta de Ikea que comenta: "Ligera y pequeñita, resuelve la necesidad de tener una mesita auxiliar por muy poco precio". La tónica general de las opiniones destaca su relación calidad precio y su fácil montaje.

Opciones de envío y devolución

Aunque lo más recomendable siempre es acudir a la tienda y comprobar en primera persona el producto, Ikea permite la compra online o comprobar la disponibilidad en tu tienda más cercana gracias a la opción 'Click & Collect', en la cual compras online la mesita y puedes pasar a recogerla en aproximadamente 3 horas desde la compra.

En cuanto a las devoluciones, Ikea permite devolver muebles incluso ya abiertos y montados (siempre que estén en buen estado) con hasta 365 días después de la compra. Eso sí, en caso de que el producto esté abierto el dinero se devuelve a través de una tarjeta de devolución.

En los demás casos, se reembolsa usando el mismo método de pago si se presenta el ticket de compra, excluyendo de esta política las plantas, las telas cortadas y los productos dañados.