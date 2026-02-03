Ángel, propietario de 7 pisos: "Después de pagar hipotecas y comunidades, me dejan limpios 2.600 euros al mes"

No es ningún secreto para nadie que el precio de la vivienda está por las nubes. Actualmente, cerró el mes de enero con el precio por metro cuadrado en máximos históricos, concretamente en 2.650 euros, según Idealista.

En este contexto, haber comprado bien una vivienda hace años se ha convertido casi en un 'Bitcoin inmobiliario'. Quien supo detectar la oportunidad en su momento cuenta hoy con un activo de enorme valor, difícil de replicar en el mercado actual.

Un ejemplo claro es el de Ángel, un inversor que tras su primera compra en 2021 ha construido un patrimonio de siete propiedades que le generan un sueldo pasivo a final de mes, según detalla en el podcast "Libertad Inmobiliaria".

Su historia

Comenzó a trabajar en una multinacional a los 19 años y, pese a no tener un 'sueldazo', siempre ha tenido la mentalidad del ahorro en la cabeza. "Antes de ser inversor, hay que ser ahorrador. Siempre he gastado menos de lo que tenía", comenta.

No será hasta dentro de unos años, concretamente a sus 25, cuando empiece a interesarse en la inversión. Aunque, como reconoce, al principio lo hará en bolsa y en el trading.

Tras conocer a Carlos Galán, inversor zaragozano y divulgador con el podcast Libertad Inmobiliaria, descubrió el poder de este modelo de negocio y reconstruyó sus prioridades.

"Mi plan era gastarme todo lo que había ahorrado en el coche de mis sueños", señala, matizando que gracias a interesarse por el sector inmobiliario "destiné los 30.000 euros que tenía ahorrados a la inversión, en vez de dinamitarlos en un coche".

Primera inversión

Con ese dinero parado en la cuenta y con los conocimientos necesarios para adentrarse en este modelo de negocio, pronto le surgiría la primera oportunidad de compra.

Un piso ubicado en un pueblo de unos 6.000 habitantes cerca de Valladolid, comprado a base de un préstamo personal al 2% de interés y por 47.500 euros.

"No dinamité los 30.000 euros, tuve que poner en torno a 18.000 euros con un lavado de cara de 4.000", apunta Ángel. Aunque el préstamo se comía prácticamente toda la ganancia, dejando un "cashflow de unos 20 euros al mes", eso ya le sirvió para perder el miedo y comprobar que este negocio tenía proyección de futuro.

Dicho piso lo vendió a los cinco años por 82.000 euros. Manteniendo la deuda del préstamo al tener un tipo de interés tan bajo, impensable actualmente.

BRRRR

Con el dinero en el bolsillo y la vista puesta en su siguiente operación, Ángel se topó con lo que, a primera vista, parecía un auténtico "chollo": un piso en Valladolid capital por 75.000 euros, procedente de una deuda de su propietaria con el banco.

Aprovechando la situación, logró rebajar el precio hasta los 60.000 euros. Sin embargo, ningún banco quiso concederle una hipoteca mientras la situación legal del inmueble no estuviera completamente saneada y el piso figurara a su nombre, apalabrando la financiación para después de la compra.

La tasación fue clave, ya que el piso se valoró en 105.000 euros, casi el doble de lo que iba a pagar por él. Para no dejar escapar la oportunidad, decidió comprarlo al contado.

Hoy, el piso está alquilado por habitaciones y, según sus propias palabras, "genera 1.350 euros al mes con un 19% de rentabilidad".

Así fue como Ángel descubrió, casi sin buscarlo, el modelo BRRRR (Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat). Un método consistente en comprar un piso por debajo de mercado, reformarlo, alquilarlo y luego refinanciarlo para recuperar gran parte del capital invertido.

Con ese dinero liberado, el comprador puede repetir el proceso y escalar su cartera inmobiliaria sin aportar siempre capital nuevo.

Tras esta segunda operación, este modelo se ha convertido en un hábito de compra para Ángel. Combinada con el alquiler por habitaciones, asegura que la media de desembolso en sus propiedades ha sido de 3.500 euros, llegando incluso a ganar dinero en el proceso de refinanciación bancaria.

A día de hoy, el inversor cuenta con seis pisos en funcionamiento y un séptimo en camino. "Si hablamos de los seis que están en producción, tengo ahora mismo un cashflow neto de 2.500 o 2.600 euros y con el séptimo mi estimación es llegar a los 3.100 más o menos", afirma.

Su trayectoria es un ejemplo claro de cómo escalar en el sector inmobiliario y construir un sueldo pasivo con el objetivo de abandonar su trabajo en el futuro o, como él mismo señala, reducir horas para ganar algo aún más valioso. Tiempo y libertad.