Omar y Karim, dueños de dos restaurantes en Zaragoza: "El primer mes facturamos más de 30.000 euros"

En febrero de 2025, tres amigos del barrio del Actur de Zaragoza, Omar, Karim y Amin, decidieron comenzar una nueva etapa y abrieron su primer negocio, un local de tacos franceses. La apertura supuso una gran novedad en la ciudad, ya que hasta el momento no había nada igual, y el éxito no tardó en llegar.

Tacos Street nació ahí, en la calle Minas, 19, en el barrio de Las Fuentes. La acogida fue una auténtica locura y el fenómeno de los tacos franceses comenzó a expandirse en Zaragoza. Como reflejo de ese respaldo, siete meses después, abrieron el segundo local, esta vez en el Actur.

Omar, Karim y Amin, sin experiencia previa en la hostelería, pero con conocimiento sobre el producto y fidelidad a la receta original, habían creado algo imparable. Basta con pasar una noche por alguno de sus locales para comprobarlo.

Así pues, dos de los socios, Omar y Karim, hermanos, han participado en el podcast ‘Talent – Hostelería’, en el que detallan el origen y algunos de los secretos de Tacos Street.

Origen

Tal y como cuentan en la entrevista, los tres habían tenido mucha relación con Francia, incluso viviendo ahí. “Tienen muchos puestos de comida y el que más destacaba era el taco francés. En ese momento en España no había ninguno”, recuerdan.

Con el tiempo llegó a España a ciudades como Barcelona o Alicante, pero afirman que en Zaragoza “nadie lo hacía correctamente”. Así pues, decidieron montarlo.

Primero llegó la búsqueda de un local, con 60 metros cuadrados y unas 5 mesas. “Está en una callejuela, pero buscábamos algo barato para empezar”, reconoce uno de los socios.

Eso sí, una vez se asentaron y vieron la acogida, decidieron ampliar a un segundo establecimiento. “No dábamos abasto con la gente que iba al local. Queríamos tener una cocina más amplia y estar mejor situados”, explican sobre el del Actur, que dobla la superficie en metros cuadrados.

Apertura y facturación

El habitual miedo de los inicios se esfumó pronto para estos tres jóvenes, pues los primeros meses fueron “una locura”. El propio día de la apertura, con una oferta de tacos gratis, “se llenó la calle de chavales”, gracias a que ya se habían dado a conocer por redes sociales.

“Empezó el primer fin de semana muy fuerte, el boca a boca hizo que vinieran de toda Zaragoza y de otros pueblos”, detallan. Incluso, había días en que había gente esperando en la puerta a que abrieran.

En cuanto a números, Omar y Karim explican que, haciendo cuentas, calcularon que tenían que vender 20 o 30 tacos al día “para cubrir los mínimos gastos”. “El primer día que abrimos pensábamos llegar a 200 o 300 euros, facturamos más de 1.000 euros. El primer mes estuvimos en más de 30.000 euros”, subrayan.

Además, destacan que existen diferentes combinaciones de tacos, casi 300, siendo un producto muy personalizado y permitiendo que en cada visita el cliente pueda probar algo totalmente nuevo. En este aspecto, confiesan que algunos van dos veces por semana.