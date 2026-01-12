Nace la academia del Ternasco de Aragón para impulsar la formación de hosteleros en Zaragoza, Huesca y Teruel

Buscando una mayor excelencia y versatilidad en el cocinado y presentación del Ternasco asado, en 2025 la Academia del Ternasco asado comenzó su actividad, con aforo completo en todas las sesiones celebradas.

Debido al éxito y a la continua demanda de ampliarla a más referencias y usos culinarios, el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha decidido este año dar un paso más y reformular esta actividad, creando la más genérica Academia del Ternasco de Aragón.

Durante todo el año, y en colaboración con las diferentes asociaciones de hostelería de Aragón, y de los comercializadores y distribuidores habituales, se van a poner en marcha, bajo esta denominación, diferentes cursos profesionales más específicos por todo Aragón: de paquitos de Ternasco de Aragón, o de la versatilidad de las piezas de casquería ya certificadas como IGP Ternasco de Aragón, además del de Ternasco asado y otros.

Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, es el responsable de esta Academia del Ternasco de Aragón y será además el encargado de realizar la mayoría de estas acciones formativas.

Plato de Ternasco de Aragón asado.

Curso profesional

El primero de estos cursos se va a centrar en el Ternasco asado, como actividad previa del Mes del Ternasco asado, cuya quinta edición se celebrará en marzo.

Orientada principalmente a profesionales de cocina de restaurantes aragoneses, pretende sentar cátedra sobre cómo debe servirse un Ternasco asado tradicional según la parte o corte que se cocine, además de ofrecer diversas alternativas de elaboraciones para lo que se denomina Ternasco asado no tradicional.

Para esta segunda edición del Curso Profesional del Ternasco asado se han programado, hasta el 21 de enero, estas cinco sesiones para las que es imprescindible inscripción previa en la web:

En Zaragoza son dos sesiones. La primera este martes 13 de enero, de 17.30 a 19.00 en la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares. El aforo ya está completo. La segunda será el miércoles 21 de enero, de 17.30 a 19.00 en el centro de Formación Horeca.

En Huesca la sesión se celebrará este miércoles 14 de enero, de 17.30 a 19.00. En el CIGA - Centro de Innovación Gastronómica de Aragón - Parque Tecnológico Walqa, Edificio Félix de Azara.

En Teruel, este lunes 19 de enero, de 18.00 a 19.30 en la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel.

Por último, en Alcañiz, el martes 20 de enero, de 17.30 a 19.00 en Coalsa Coloniales Alcañiz.

Inscripción previa obligatoria para las sesiones (máximo el día de antes) en:

www.ternascodearagon.es/acciones/inscripcion-academia-del-ternasco-de-aragon/

Inscripciones del mes del ternasco asado

Marzo será de nuevo el Mes del Ternasco asado, gracias a la quinta edición de estas jornadas gastronómicas en torno al plato referente de Aragón, que impulsa el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón.

Se buscan el mejor Ternasco asado tradicional (el cocinado con hueso al horno y servido con patatas panaderas) y también el mejor Ternasco asado no tradicional (cualquier otra versión del plato clásico aragonés).

Los establecimientos que quieran competir por este prestigioso reconocimiento pueden inscribirse gratuitamente en la página web del Ternasco de Aragón hasta el 1 de febrero.

Inscripciones para la V Edición del Mes del Ternasco asado en: www.ternascodearagon.es/acciones/inscripcion-mes-del-ternasco-asado/.