Triunfa en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: en dos colores y por solo 15'99 euros

En Zaragoza ya se están retirando las luces de Navidad; ante la pena que da la despedida, se une la alegría de la llegada de las rebajas.

Descuentos del 30, 40 y hasta el 60% se anuncian en los escaparates de la ciudad. Los nuevos precios son una oportunidad para aquellos accesorios que no han traído los Reyes Magos.

Chaquetas, bisutería o bolsos suelen ser útiles muy prácticos; y todo junto lo encontramos en Parfois, con unas rebajas que merecen muchísimo la pena.

Entre la gran cantidad de productos rebajados, hemos encontrado un bolso que está triunfando. El formato está en dos colores, y tras un descuento del 44% solo cuesta 15,99 euros.

Al igual que los zapatos, los bolsos también tienen su momento, y contar con variedad nunca está de más.

Bolso de Parfois

Parfois, la reconocida firma portuguesa de complementos de moda, demuestra una vez más su capacidad para combinar un diseño moderno, funcional y con un precio accesible.

Precisamente, uno de sus modelos más elegantes y sofisticados de esta temporada es el bolso bandolera con piel. Una pieza sencilla pero elegante y práctica.

Bolso bandolera piel. Ref: 239381_CAM Parfois

El bolso tiene cierre de solapa imantado. Cuenta con forro y bolsillo interior, además de otro delantero y trasero. Perfecto para separar en compartimentos las cosas y facilitar encontrar las llaves por ejemplo.

El modelo cuenta con cierre de cremallera, lo que aporta seguridad y asa fija ajustable.

El accesorio está disponible en dos colores: camel y negro. La rebaja del 44% solo está aplicada al camel; la versión oscura tiene un descuento de un 25% por lo que su precio es un poco más caro, de 25,99 euros.

Ambos tonos resultan elegantes y muy combinables. Es cierto que el camel es más de día, y es perfecto para la rutina de trabajo. El negro, en cambio, hace más papel para planes nocturnos.

Bolso bandolera piel. Ref: 239381_CAM Parfois

Su composición exterior tiene un 50% de Poliuretano y otro 50% de Piel vacuno, lo que le aporta ese plus de glamour.

Parfois ha logrado consolidarse en los últimos años como una marca de referencia en accesorios de moda accesibles, y esta pieza lo demuestra.