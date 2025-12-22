Olga, la pollera de un mercado de Zaragoza que ha repartido 3 millones: "Le ha tocado a gente que lo necesita de verdad"

Olga Romeo, pollera del Mercado Central de Zaragoza, todavía asimila la noticia con una sonrisa difícil de disimular: "Nos hemos enterado de una forma muy curiosa, porque una de las dependientas estaba abajo en el obrador haciendo croquetas con la radio puesta y, al oír el número, ha subido loca a decírnoslo".

El Mercado Central se ha convertido en una auténtica fiesta de abrazos y sonrisas. En esta pollería se han repartido 3 millones de euros por el número 77715, agraciado con un 5º premio en la Lotería de Navidad.

La alegría ha sido absoluta. "Mucha, mucha alegría", afirma sin dudarlo, visiblemente emocionada.

El número premiado, el 7715, no era uno de sus habituales, sino una elección familiar: "Ha sido un número que ha elegido mi hija", explica, orgullosa.

Un detalle que hace el premio todavía más especial para ella y los suyos.

La pollera confirma que el número se vendió íntegramente y en tiempo récord. "Todos los números se vendieron enseguida; este año empecé diciembre sin lotería, se colocaron 12.000 euros muy rápido", señala.

La mayoría de los décimos fueron a parar a manos de clientes habituales del mercado, personas con las que Olga mantiene una relación cercana desde hace años.

Algo que a Olga le ha emocionado. "Le ha tocado a mucha gente que lo necesitaba de verdad, y eso es lo que más feliz me hace", confiesa.

La gente se irá enterando poco a poco, "esta tarde seguro que vendrán muchos más a comentarlo". Mientras tanto, en su puesto del Mercado Central, la suerte ya ha dejado huella y solo les falta una botella de champán para que la 'juerga' sea completa.