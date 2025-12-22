Francisco, vecino de Monzón que se queda sin premio: "Tengo todos los números de esa administración menos ese"

Una administración de Monzón, en Huesca, ha repartido un total de 9.360.000 euros de otro quinto premio (94273) del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie.

Ha vendido 160 series en la administración de la calle San José de Calasanz. Francisco suele jugar a la lotería, y mucho; sin embargo, este año no ha tenido suerte.

En el directo de Aragón TV el reportero que sigue el evento desde el propio Teatro Principal de Madrid, ha hablado con Francisco por su original traje: "Llevo 8 años viniendo con el mismo que está hecho con los décimos que he jugado", ha relatado el vecino de Monzón.

La sorpresa ha llegado cuando ha reconocido que había comprado en la administración premiada pero el 94273 no estaba entre sus décimos: "Tengo todos los números de esa Administración menos ese", ha lamentado en directo.

Más que sumirse en la tristeza, Francisco lo relataba divertido. "Desafortunado en el juego, afortunado en el amor, espero", decía entre risas.

El pantalón y la americana de los décimos se complementan con el gorro a juego: "El sombrero sí que lo cambio cada año, fotocopio los números que juego ese año y lo hago nuevo", ha relatado el jugador.

En la Lotería de Navidad nunca se sabe, y la suerte puede pasar cerca, pero no dejar nada, como le ha pasado a Francisco.

El Gordo este 2025 ha caído en Madrid; no obstante, Aragón ha tenido algo de suerte con varios quintos premios repartidos entre las tres provincias.

Huesca, Zaragoza y Teruel terminan el día de la Lotería Nacional brindando con champán con más de 10 millones de euros repartidos entre sus vecinos.