Esther y Esperanza, dueñas de la administración que ha vendido el quinto premio de Lotería de Navidad: "Súper contentas"

Esther y Esperanza, dueñas de la administración de la Calle Cádiz, Zaragoza. E.E

Se dice que existe 'la suerte del principiante' y se confirma en el caso de Esther y Esperanza, tía y sobrina dueñas de la administración de la calle Cádiz de Zaragoza que ha repartido un quinto premio.

"Es nuestro primer añito aquí en la calle Cádiz y bueno, súper contentas", ha reconocido Esther.

Han repartido un quinto premio de la Lotería Nacional, el número 25412. Apenas unos minutos después de conocerse la noticia, el teléfono no ha dejado de sonar.

“Está llamando todo el mundo”, repetía Esther, visiblemente nerviosa y emocionada.

“Estoy súper nerviosa, pero súper contenta. Sabía que algo teníamos que dar”, confesaba casi sin aliento, mientras atendía llamadas de clientes, medios y de la propia entidad de Loterías.

“No sé ni qué deciros”, admitía entre risas nerviosas y agradecimientos constantes.

La manera en la que se han dado cuenta del premio ha sido de lo más normal: “Estábamos viendo el sorteo y nos estábamos acercando en muchos números. Yo decía: ‘Madre mía, madre mía, que lo tenemos cerquita’”, relataba.

Y entonces llegó el estallido. “Cuando ha empezado a sonar el teléfono, de la emoción se nos ha caído el fijo y está roto. Ahora todas las llamadas van desviadas al móvil”, contaba, todavía sorprendida por la intensidad de esos primeros minutos.

Más allá del premio en sí, Esther destaca con satisfacción el trabajo previo y la respuesta del barrio. “No hemos devuelto ningún décimo, lo hemos vendido todo”, subraya.

El premio, vendido íntegramente en ventanilla, deja 60.000 euros por serie y, sobre todo, la sensación de haber repartido suerte entre vecinos y clientes habituales: “Estoy muy contenta de que la gente que nos haya elegido se haya llevado un buen pellizco”, ha concluido Esperanza con la voz todavía temblorosa de la emoción.