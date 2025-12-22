Alfredo, agraciado con un quinto premio de Lotería de Navidad: "Llevamos 30 años jugando al número 23112"

Alcañiz (Teruel) está de suerte, hoy les ha tocado la lotería. Un quinto premio dado sobre las 10.30 de la mañana.

Alfredo, de la cofradía del Santo Entierro de Alcañiz, ha llegado entusiasmado al bar después de recibir varias llamadas. "Compramos el número en la Administración de Andorra y no sé cuánto nos ha tocado", dice entusiasmado en el directo de Aragón TV.

El número 23112 se ha vendido en dos administraciones de Zaragoza (en el Coso y en el barrio de Delicias) y en una de Andorra (Teruel).

"Llevamos jugando al mismo número unos 30 años, alguna vez tenía que tocarnos algo", decía Alfredo a la periodista.

Hasta el lugar de reunión ha acudido el alcalde de Alcañiz, quien también contaba con un décimo agraciado: "A la cofradía del Santo Entierro siempre le compramos, es la más importante y antigua de la ciudad", ha explicado.

La cofradía ha repartido 4.800.000 euros, 83 series, 830 décimos que se quedan en tierras del Bajo Aragón.

"Lo más importante es que 830 familias de Alcañiz se van a acostar esta noche con 6.000 euros en el bolsillo. Es una cosa muy bonita", ha afirmado el alcalde de la localidad.

Otro aragonés que compró en la Administración de Andorra es Miguel Ángel, que está viviendo el sorteo desde el Teatro Principal de Madrid.

"Cuando he escuchado el 23 ya he pensado que me había tocado porque me gusta mucho ese número", reconocía contento en la televisión autonómica.

Cada décimo del 23112 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado.