Abre en Zaragoza una nueva tienda de una marca de referencia: con 160 metros cuadrados y precios de outlet

El centro comercial La Torre Outlet de Zaragoza pondrá este viernes el broche de oro a un 2025 de muchas aperturas con la inauguración de la tienda Harper & Neyer. El 26 de diciembre abrirá sus puertas reflejando la línea de expansión del centro, que a comienzos del 2026 dará la bienvenida a otra marca, Gisela.

La Torre Outlet Zaragoza continúa ampliando su oferta de moda con la incorporación de dos nuevas marcas que abrirán sus puertas próximamente en la zona outlet del centro comercial: Harper & Neyer, firma española con un estilo casual-premium y Gisela, reconocida marca de ropa interior para hombre, mujer y niño.

Fundada en Málaga en 2013, esta Harper & Neyer ha logrado posicionarse como una marca de referencia para quienes buscan vestir con estilo sin renunciar a la comodidad ni al carácter. Harper and Neyer combina la herencia clásica con una visión moderna, cuidando cada detalle en sus prendas y colecciones.

Ubicada en el local 74 de la galería comercial, esta nueva tienda de 160 metros cuadrados es un claro ejemplo de ese compromiso con la moda, donde puedes encontrar lo mejor de la marca a precios de outlet.

Como parte de su promoción de apertura, contarán con un regalo de una prenda a elección de hasta 100 euros para los 5 primeros clientes y una camiseta para los siguientes 20 clientes.

Fachada exterior de la nueva tienda.

Las prendas de Harper & Neyer son reconocidas por ser atemporales y de calidad a un precio muy competitivo. Su gran variedad de estilos permite que cualquier persona encuentre el modelo ideal para su look diario.

Otra apertura

Por otro lado, a comienzos del 2026, La Torre Outlet Zaragoza contará con la apertura de Gisela, una marca líder en ropa interior para toda la familia aunque destaca especialmente en su línea de mujer. Llevan más de 30 años ofreciendo a sus clientes una filosofía de belleza en toda su diversidad y amplitud.

Esta nueva tienda contará con un gran surtido de ropa interior y pijamas con colaboraciones como Harry Potter o Tom y Jerry, bañadores y mucho más.

"Estamos muy contentos de poder anunciar todas estas marcas que se suman a la gran familia que tenemos en La Torre Outlet Zaragoza. Los nuevos establecimientos llegan al centro comercial para completar nuestra oferta de moda casual y de ropa interior para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando de una amplia gama de marcas", ha destacado el director del centro, Claudio Poltera.

Así pues, desde La Torre Outlet recomiendan “estar atento a todos los canales sociales del centro comercial” para enterarse de todas las aperturas y que no se escape ninguna de todas las noticias que están por venir.