El pequeño pueblo de Aragón que ha enamorado a Almeida y a su mujer: "La mejor desconexión del año"

José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa de Urquijo, hicieron las maletas para disfrutar de un fin de semana en el Pirineo aragonés.

El alcalde de Madrid regresó la semana pasada a la provincia de Huesca para disfrutar de unos días de descanso en plena montaña, una costumbre que mantiene desde hace más de quince años y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de sus tradiciones personales más consolidadas.

En esta ocasión, el destino elegido fue Benasque, uno de los enclaves más emblemáticos del Pirineo oscense.

Acompañado por su mujer, Teresa Urquijo, y un grupo de amigos, el alcalde ha compartido en redes sociales una imagen durante una ruta de senderismo por la zona de Llanos del Hospital, un paraje de alta montaña situado en el extremo oriental del valle de Benasque.

“¡La mejor desconexión del año!”, escribía Martínez-Almeida junto a varias fotografías, reflejando el carácter relajado y personal de una escapada alejada del ritmo frenético de la capital.

No es la primera vez que el regidor madrileño elige el Alto Aragón para desconectar. Hace justo un año paseó por el ibón de Estanés, en el municipio de Ansó, también junto a Teresa Urquijo.

Entonces, la comitiva se desplazó desde Madrid para alojarse en el hotel de lujo de la estación internacional de Canfranc, otro de los lugares más reconocibles de la provincia de Huesca.

En esta ocasión, sin embargo, Almeida ha optado por un nuevo destino, aunque sin renunciar al mismo espíritu de naturaleza, caminatas y tranquilidad.

El post, compartido en su cuenta de instagram el pasado 13 de diciembre, cuenta con miles de 'likes' y cientos de comentarios, la gran mayoría deseándole una feliz estancia.

Benasque

Benasque, con unos 2.000 habitantes, es considerado uno de los corazones del Pirineo aragonés. Situado a los pies del macizo de la Maladeta, es la puerta de entrada al parque natural Posets-Maladeta, donde se alza el Aneto, el pico más alto de los Pirineos.

El municipio combina el encanto de su casco histórico, de clara arquitectura pirenaica, con una amplia oferta de turismo activo que atrae tanto a montañeros experimentados como a visitantes que buscan paisajes y calma.

Benasque, el valle encantado Javier García Blanco

El propio Martínez-Almeida ha reconocido en anteriores visitas a Huesca que suele pasar al menos un fin de semana al año en la provincia, casi siempre en otoño, y que ya ha recorrido prácticamente todas las comarcas del Alto Aragón.

Una afición constante que confirma que el alcalde de Madrid ha encontrado en el Pirineo oscense su refugio predilecto para desconectar y recargar energías.