Confirmado por la Aemet: llega a Aragón un fuerte cambio de tiempo y activa el aviso amarillo por nieve

Aragón encara un episodio plenamente invernal este fin de semana y el inicio de la próxima semana. Después de varias semanas con temperaturas moderadas, llega un fuerte cambio de tiempo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por nieve en varias zonas de la comunidad, ante un empeoramiento notable del tiempo que dejará precipitaciones, descenso acusado de temperaturas y condiciones adversas en amplias áreas del territorio.

El domingo será el día más inestable, según la predicción meteorológica. Las lluvias regresarán a Aragón acompañadas de nevadas que irán ganando protagonismo a lo largo de la jornada.

La cota de nieve descenderá hasta situarse en torno a los 800 metros, lo que permitirá ver nevar en zonas de media montaña y en algunos puntos del interior. El aviso por nieve afecta principalmente a Huesca y a Ejea de los Caballeros en Zaragoza.

A esta situación se sumará, una vez más, la presencia de nieblas matinales, especialmente persistentes en valles y zonas bajas, que podrían reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

21/12 09:36 AVISOS HOY Y MAÑANA | Aragón: nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/eNnev7tVgj — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) December 21, 2025

El descenso térmico será otro de los factores destacados. Las temperaturas caerán de forma generalizada y el ambiente será frío durante toda la jornada. En las tres capitales de provincia (Zaragoza, Huesca y Teruel) los termómetros no superarán los 10 grados, incluso en las horas centrales del día.

El viento soplará de componente oeste, con rachas moderadas, lo que incrementará la sensación de frío y contribuirá a un tiempo desapacible.

Predicción del tiempo para el lunes

De cara al lunes, la situación meteorológica no solo no mejorará, sino que podría complicarse aún más. La cota de nieve seguirá bajando y se situará entre los 400 y 500 metros, por lo que muchas localidades aragonesas podrían amanecer cubiertas de nieve.

El ambiente será plenamente invernal, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán entre los 5 y los 10 grados. Las mínimas caerán con fuerza, dando lugar a heladas frecuentes e intensas, especialmente en áreas del interior y de montaña.

El viento continuará soplando con cierta intensidad, sobre todo en el Valle del Ebro, donde se espera que sea moderado, añadiendo un elemento más de incomodidad a la jornada.

Ante este escenario, AEMET recomienda precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña y zonas donde la nieve y el hielo puedan dificultar la circulación.

Aragón se prepara así para un arranque de semana marcado por el frío, la nieve y un invierno que, por unos días, se hará notar con toda su fuerza.