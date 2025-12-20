Confirmado por las abuelas aragonesas: "Estas son las 7 tapas más fáciles para triunfar en la comida de Navidad"

Llega la Navidad y con ella los encuentros con familiares y amigos.

Paseos por el centro de la ciudad, escapadas navideñas a pequeños pueblos con encanto, compras, villancicos y rutas de belenes son planes que nunca faltan en estas fechas.

Los encuentros, si son en la calle, no tienen mayor problema, pero cuando son en casa y uno hace de anfitrión, siempre surge la duda de qué se les puede ofrecer a los invitados.

Los turrones y polvorones siempre están listos en todas las casas españolas para ofrecer, pero en comidas o cenas de Navidad, más elaboradas y elegantes, tener un surtido variado de pinchos es clave para triunfar.

Antes de sentarse a la mesa, mientras se espera a los rezagados, siempre se generan momentos de 'charleta'; un buen anfitrión sabe que en esos momentos sacar algo para picar es sinónimo de éxito (siempre y cuando sean tentempiés un poco elaborados).

Durante la Navidad, sacar patatas de bolsa y unas olivas no es suficiente, hay que 'currárselo' un poquito más.

En Aragón contamos con unos productos de calidad que hacen chuparse los dedos a cualquiera. Las abuelas aragonesas son aquellas que siempre tienen propuestas riquísimas que no dejan de sorprender, así que le he preguntado a la mía para poder proponer 7 pinchos o tapas variadas y fáciles para una comida de Navidad perfecta.

Las tapas y los pinchos comparten la misma esencia: pequeñas porciones pensadas para acompañar una bebida y fomentar el encuentro social. Ambas invitan a comer de pie, a probar varias cosas distintas y a compartir, algo muy arraigado en la cultura gastronómica española.

La diferencia principal está más en la forma de presentación que en el espíritu: la tapa suele servirse en un platito o cazuelita, mientras que el pincho (o pintxo, en el norte) tradicionalmente va 'pinchado' con un palillo sobre pan.

En cuanto a los orígenes, la tapa tiene un relato casi legendario. Se dice que nació como una loncha de jamón o queso colocada sobre el vaso de vino para "tapar" la bebida y evitar que entrara polvo o insectos. Con el tiempo, esa solución práctica se convirtió en una costumbre, y de ahí evolucionó a elaboraciones cada vez más variadas y complejas.

El pincho, por su parte, se asocia especialmente al norte de España, donde el pan cobra un papel central y la creatividad culinaria transforma cada bocado en una pequeña obra.

Hoy en día, tapas y pinchos se confunden y se mezclan sin problema. En muchos bares se usan ambos términos casi como sinónimos, porque lo importante ya no es si van con palillo o en plato, sino la idea de comer poco, comer bien y hacerlo en compañía. Esa es la verdadera raíz común de ambos.

7 tapas para triunfar en Navidad