Así es el nuevo supermercado de 215 metros cuadrados en este barrio de Zaragoza: todos los detalles

Los zaragozanos ya están acostumbrados a cierres y nuevas aperturas semanales, pues no hay semana en el que un local baje la persiana y una marca anuncie un nuevo aterrizaje.

En esta ocasión es un nuevo supermercado de BonÁrea el que abre sus puertas una vez más en la capital aragonesa.

En el barrio de La Bombarda de Zaragoza ya se ha estrenado el supermercado de la conocida cadena del sector agroalimentario. El establecimiento se sitúa en la calle Ramiro I de Aragón, número 6, y ampliará las opciones de compra de los vecinos de esta zona de la ciudad.

Con esta inauguración, la compañía consolida su presencia en Zaragoza alcanzando 38 tiendas en la capital y 68 en toda la provincia. El local ocupa unos 215 metros cuadrados.

El reducido tamaño no impide que pongan a disposición de los clientes una gran cantidad de productos, alrededor de 1.900 productos distintos.

Nueva tienda.

La empresa ha diseñado esta nueva tienda con el objetivo de estar lo más cerca posible de los consumidores, apostando por un formato accesible y bien integrado en la dinámica comercial del barrio.

El equipo que trabajará en el supermercado está compuesto por seis personas, y el horario será de 9.00 a 21.00 de lunes a sábado, con apertura más reducida los domingos y festivos.

Esta apertura forma parte del plan de expansión del grupo, que busca llevar su modelo de negocio a más zonas urbanas y ofrecer un servicio de proximidad centrado en la calidad y la sostenibilidad de sus productos.