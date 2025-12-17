Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este pueblo de 40 habitantes de Huesca: "Sencillamente brutal"

Pese a que la gran mayoría de turistas acuden al Pirineo atraídos por la innegable belleza y variedad de planes que ofrecen sus montañas, otros acuden por el ambiente y su comida.

Y es que, dado la afluencia de turistas es común ver pueblos recónditos con restaurantes dignos de una gran capital. Ejemplo de ello es Buesa, un municipio perteneciente a Broto con 44 habitantes.

Este pequeño pueblo esconde algo más de calles con encanto. Los amantes de la gastronomía seguro que ya lo conocen, otros muchos solo habrán oído su nombre y otros no saben todavía lo que están por descubrir.

Se trata del restaurante Balcón del Pirineo, un establecimiento ubicado junto al Parque Nacional de Ordesa y que como aseguran en su web "desde su terraza pueden disfrutarse las mejores vistas del Valle de Broto".

Producto local con el chuletón como protagonista

Aquí la protagonista principal es la carne a la brasa, sobre todo el chuletón de vaca y de buey (a elegir entre vaca rubia gallega, premium y wagyu) criados en semilibertad. Una premisa que rige en el resto de opciones culinarias del estableciemiento, ofreciendo siempre un producto de proximidad.

Ejemplo de ello son sus entrantes, entre los que destacan los huevos de gallinas 'felices', queso de cabra Radiquero artesano, lechugas y verduras del huerto, nueces de sus nogales, así como setas recolectadas directamente del monte y carnes seleccionadas de alta calidad.

Su propietario, Jorge Rabal, lo tiene claro: "Tanto el huerto como el invernadero nos permiten ofrecer muchos productos de la mayor calidad".

Asimismo, los dueños también han apostado por la crianza en semilibertad de vacuno wagyu (una de las carnes más caras y exclusivas), así como un proyecto de recuperación de una antigua Pardina, con cuatro carneros en extensivo con idea de aumentar la producción.

Parrilla y chuletón con patatas Balcón del Pirineo / Google Reseñas

Opiniones de los clientes

El buen trabajo no se queda solo en la mesa, también se refleja en Internet. Prueba de ello es su presencia en Google, donde cuenta con un 4,7 de valoración y más de 800 opiniones, la gran mayoría de ellas positivas.

Algunas de ellas justificando el desvío: "Sencillamente brutal, volvíamos de viaje después de haber estado en Donosti y, claro está, degustamos una carne bastante top. Pero claro, quien me iba a decir que al día siguiente, en el balcón del Pirineo, me explotaría la cabeza y mis papilas gustativas llegarían al orgasmo absoluto...", asegura Alberto Miras en una reseña de Google.

Otras reseñas, más allá de las carnes, destacan la ensalada de queso de cabra y la tarta de queso en los postres. Además, varios comentarios ensalzan un servicio rápido y un trato amable por parte del personal.

Entorno único

Más allá de las vistas, el restaurante se encuentra a un agradable paseo de la Iglesia de Santa Eulalia, un monumento separado de Buesa por un barranco que regala panorámicas igual de espectaculares. El recorrido, además de merecer la pena por el paisaje, es perfecto para bajar un poco la comida después de un buen atracón en el restaurante.

Asimismo, para los más aventureros, pueden probar las tirolinas de Ordesa, la cual cuenta con 2.036 metros con 400 metros de desnivel y un 20% de pendiente media.

El restaurante se encuentra a dos horas exactas en coche desde Zaragoza, lo que justifica una escapa exprés para darse un buen homenaje.