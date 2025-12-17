Abre una nueva tienda de una popular cadena en el centro de Zaragoza: es su cuarto local en España

Los zaragozanos disponen de un abanico comercial cada vez más amplio, ya que la ciudad continúa ampliando su oferta con la llegada de nuevos locales, tanto del sector de la moda como del ámbito de la belleza y el cuidado personal.

En un contexto en el que los clientes buscan variedad y experiencias atractivas al comprar, Zaragoza suma ahora un nuevo establecimiento llamado a convertirse en un referente de éxito.

Los vecinos que suelen pasar por Paseo Independencia ya sabrán que hablamos de Cocunat, pues el local que están reformando lo anuncia claramente.

"Zaragoza siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, por eso nuestra presencia física aquí tenía que estar a la altura. El Paseo de la Independencia es una calle majestuosa, con una arquitectura y una elegancia que me fascinan", explica Sara Werner, fundadora de la marca.

La aragonesa, que ha conquistado la cosmética a nivel nacional, regresa a su tierra con una nueva tienda: "Me hace muy feliz tener nuestra boutique en esta ubicación tan señorial y céntrica, ofreciendo un entorno precioso para cuidar de vuestra piel", afirma.

Nueva apertura

La tienda de Cocunat estará situada en el señorial Paseo de la Independencia, la arteria principal y más exclusiva de Zaragoza.

Esta boutique invita a descubrir el universo Cocunat en un entorno privilegiado, donde los clientes pueden realizar un dermo-diagnóstico para evaluar la calidad de tu piel, recibir asesoramiento personalizado y probar toda su gama de skincare, bodycare y haircare.

Nuevo local de Cocunat en Zaragoza. E.E

Cocunat nació en 2013 de la mano de Sara y su pareja, Ignasi Faus, quienes fundaron la primera tienda online europea de cosmética saludable, ofreciendo productos "100% libres de tóxicos".

Aunque no fue hasta 2018 cuando empezaron a vender productos de su propia línea, siempre han buscado una cosmética sostenible. Siete años después, la firma española cuenta con varias tiendas físicas, dos en Barcelona y una en Madrid. Su expansión continúa en Zaragoza.

La primera tienda la abrió en 2021 en la Rambla Catalunya, la cuarta aún no tiene fecha de apertura pero por el ajetreo de los obreros en el local, todo apunta a que podría ser en enero de 2026.

En una entrevista realizada por Emprendedores, Sara Werner afirmaba en 2020 que el 60% de las ventas se repartían entre el mercado español y el estadounidense. Seguidos de varios países europeos: Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.

La cosmética que triunfa en internet y ya ha conquistado Barcelona y Madrid aterriza en Zaragoza para que las aragonesas cuiden su piel con los mejores productos.