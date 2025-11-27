Pablo, un influencer de 800.000 seguidores prueba un nuevo kebab de Zaragoza: "Si no pesa 1 kg, pesa 900 gr"

El ecosistema del kebab en Zaragoza ha sumado recientemente un nuevo protagonista, se llama Mak Dürüm, un restaurante impulsado por el influencer gastronómico Lak Montes y Alex Vidal, ubicado en calle Francisco Vitoria 31.

Un poco por encima de los cuatro o cinco euros que suelen costar en otros locales, Mak Dürüm pretende ir un poco más allá, ofreciendo kebabs algo más cuidados y contundentes. Su precio es de 7,90 euros en cualquiera de las versiones (ternera, pollo, mixto o vegetariano) y posibilidad de hacerlo menú con bebidas y patatas por 10 euros.

Alex Vidal, socio, lo resume así: "Nosotros queremos posicionarnos en el medio. No queremos ser el gourmet, sino el kebab al que puedes llevar a tu abuela a cenar porque le va a gustar".

Tanto es así, que uno de los creadores de contenido más mediáticos y polémicos de España, Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) se ha dejado pasar por el local para comprobar de primera mano como es este nuevo concepto.



"Esta salsa se la pones a un tornillo y lo mejora"

Pablo comienza la experiencia probando algunos de los entrantes que le ofrece Lak, concretamente la ensalada y las turkish fries, unas patatas fritas con queso feta y salsa roja que "no son caseras pero no se echa de menos porque son crujientes", afirma, concluyendo que mejoran todavía más con las salsas.

En lo que respecta a la ensalada, hecha con tomate cherry, queso feta, cebolla, aceituna y orégano, el creador de contenido queda algo más decepcionado: "Creo que no es un plato para pedirse en un local como este, me parecen infinitamente mejor las turkish fries".

Después de abrir un poco el apetito, tanto Lak como Pablo harán una particular 'cata' de los cuatro tipos disponibles de kebabs: el de pollo, ternera, mixto o vegetariano (relleno de falafel).

"Si no pesa un kilo, pesa 900 gramos eh" comenta Pablo antes de dar el primer bocado. La decisión, tras probarlos todos, es unánime: "Para mí el mejor es el de pollo". Según explica, no solo está bien preparado, sino que además tiene la jugosidad perfecta: "No le falta salsa, está muy humedecido todo", asegura.

Un veredicto que ha de compartir con la famosa salsa blanca de Lak, la cual según Pablo es capaz de mejorar cualquier comida: "Esta salsa se la pones a un tornillo y lo mejora", comenta.

Para terminar, la degustación de postres incluye tres opciones: mousse de chocolate, mousse de tocino de cielo y una mousse cremosa de mil hojas de limón, que se convertirá en la preferida del creador de contenido.

CRITICANDO los KEBABS del RESTAURANTE de LAK MONTES

Mak Dürüm ha llegado a Zaragoza para quedarse, ya sea en local, para llevar o a domicilio a través de Glovo y Uber Eats. Su fórmula es clara, brindar un producto de calidad a un precio asequible, una idea que Alex Viñal y Lak Montes confían en expandir al resto de España.