Carlos, Víctor e Ibán abren un nuevo restaurante en Huesca: "Tenemos una comunidad fija que confía en lo que hacemos"

Carlos, Víctor e Ibán quieren volverlo a hacer. Cada proyecto en el que se embarcan, se convierte en un éxito y así emprenden su segunda aventura juntos para seguir siendo referentes en la hostelería de Huesca. Los tres socios abrieron hace casi dos años Brrrutal, una pequeña vermutería que la ciudad acogió con los brazos abiertos. Con el objetivo de ampliar horizontes y completar su oferta, el pasado sábado abrieron Bárrrbaro.

El nuevo establecimiento se presenta como “la versión restaurante de Brrrutal”, ya que mantiene la misma esencia pero con una oferta diferente. “Brrrutal funciona como una locomotora, pero está enfocado en vermutería, en tapas frías y todo mesas de pie. Vimos que podíamos alcanzar otro tipo de público que buscaba más cocina. Se nos dio la oportunidad de coger un restaurante que se traspasaba, lo compramos y hemos hecho la reforma”, detalla Carlos, uno de los socios.

El nuevo restaurante cuenta con una parte de barra alta para picar algo, pero principalmente se orienta a raciones para compartir y platos calientes. En definitiva, a aquello que falta en Brrrutal.

“Hay 11 mesas. Tiene una capacidad entre 30 y 40 comensales, depende de la distribución de las mesas, y una parte de barra que se hace sin reserva”, explica el propietario.

Así pues, tras una inauguración con amigos, familia y proveedores, el pasado sábado Bárrrbaro abrió oficialmente sus puertas en la calle Pedro I de Aragón, 2, a escasos minutos de la vermutería. “Hemos estado al 100% el fin de semana y entre semana se está trabajando bastante bien. La novedad siempre ayuda”, asegura.

Inauguración de Bárrrbaro.

Igualmente, Carlos Bordonaba reconoce que la experiencia y el reconocimiento previo en Huesca ayuda mucho en este inicio: “Tenemos la comunidad muy fija. Nos hemos metido en ese sector de dar calidad, o dar cosas muy ricas a un precio asequible”.

Por ello, la clientela ya sabe que le gusta cómo hacen las cosas y tiene la confianza de que en sus locales va a comer “algo muy bueno”.

Carlos, uno de los socios, durante la inauguración.

Carta de Bárrrbaro

En Bárrrbaro la carta principal se basa en platos a compartir. Entre las opciones que se pueden elegir se encuentra una ensaladilla de tartar de pulpo al pimentón, un sandwich de pastrami estilo Nueva York, oreja de cerdo a la plancha con mojo, chiretas (tripas de cordero rellenas con arroz y especias) con soja y miel, steak tartar, carpaccio de chuleta, cogollos a la plancha con crema de torrezno, tartar de atún, croquetas (4 unidades), rejos de calamar con mayonesa cítrica, pochas con trompetilla y gambón. También tablas de jamón ibérico, de cecina de buey o de quesos.

Más allá de estos platos para compartir, hay una serie de principales del mar y de la tierra, como atún con ajoblanco y algas, salmón con miel y mostaza, lubina al orio de piparras, albóndiga XXL con salsa de foie, secreto con boniato, presa de angus y manitas de cerdo, así como algunos postres.

Picoteo Bárrrbaro.

Además, en la parte de tapas incluye las cuatro más vendidas en el bar, el nigiri, el guardia civil, la sardina ahumada con mantequilla trufada y la tapa matrimonio de anchoas y boquerón.

Bandeja de croquetas.

Con Bárrrbaro se amplía el universo Brrrutal, con las tres ‘r’ por cada uno de los socios. "Nos curramos mucho la imagen y la estética. Brrrutal lleva el lema de ‘qué barbaridad’ y el oso como logo. Bárrrbaro también tiene su frase, ‘sacia tu hambre’ y una imagen de un bárbaro para identificarlo", subraya Carlos. Además, los emprendedores no renuncian a la cercanía y el ambiente acogedor.

Fachada exterior del restaurante.

Los dueños, que cumplen ese propósito de ofrecer a los oscenses una hostelería de calidad, defienden que están muy contentos y que su trabajo se ve recompensado con el recibimiento de la gente en cada nuevo paso.