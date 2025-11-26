Andrea Redondo, inversora, sobre la importancia del ahorro: "Logré ser 'libre' antes de los 30, dimití y me fui de mochilera"

En los últimos años se está poniendo de moda hablar sobre inversiones. Ya sean en los conocidos fondos indexados o en el 'ladrillo', decenas de influencers / inversores llenan sus redes publicando consejos sobre este hábito, prometiendo un cambio a mejor con el paso de los años.

Ejemplo de ello son los aragoneses Sergio y Juan, del podcast 'Tengo un Plan', uno de los más prestigiosos en lo que a desarrollo personal se refiere.

En una de sus últimas charlas invitaron a Andrea Redondo, una experta inversora con una historia apasionante, consiguiendo la libertad financiera antes de los treinta años, dimitiendo de su empleo y marchándose de mochilera al sudeste asiático acompañada de su madre, acto seguido de dejarlo.

Y es que... ¿quién no ha fantaseado alguna vez con que le toque la lotería para dejar su empleo? Andrea consiguió este sueño de muchos gracias al ahorro y la inversión, sin depender de la suerte.

Hoy comparte su experiencia a través de charlas, entrevistas y de su propio "Club de Inversión", el cual fundó animada por amigos que le pedían contar su historia y dar consejos útiles. Ahora ayuda a cientos de alumnos que buscan lo mismo que logró ella: vivir de rentas. Una meta que, con disciplina y conocimiento, ya no parece tan lejana.

Su historia

Nació en el seno de una familia bastante humilde, sus abuelos eran labradores "pero no de los que llevan un John Deere", comenta. Aunque no heredó nada económicamente hablando, sí recibió los valores de la disciplina y el esfuerzo desde bien pequeña: “con 6 años mis padres me inculcaron la importancia del ahorro”, recuerda.

Mientras otros niños gastaban su paga en dulces, ella llevaba lo poco que había conseguido reunir al banco, todas las semanas. A los 16 años, en una clase de economía, descubrió que la inflación había devorado parte de ese ahorro y comprendió que debía hacer algo más con su dinero.

Convencida de que la formación sería su escalera, estudió Derecho en España y Francia y después continuó estudiando Economía, todo mientras trabajaba en un despacho de abogados. Su profesión, a pesar de continuar con las aportaciones mensuales, le apasionaba: “Intelectualmente me llenaba mucho”, confiesa en la charla.

Sin embargo, comenzó a notar que “el tiempo pasaba mucho más rápido de lo que yo podía cumplir mis sueños”. Lo que nadie, o muy pocos, sabían en la oficina es que mientras estudiaba y trabajaba jornadas interminables, ella estaba invirtiendo en silencio desde 2004.

Su vida profesional avanzaba con fuerza, tenía incluso “la posibilidad de ser la socia del despacho”. Pero un día dijo “hasta aquí”, desencadenando todo tipo de reacciones en el trabajo, llegando incluso a recibir gritos e insultos.

Lo que aquellos compañeros desconocían era que “tenía esas inversiones ya trabajando para mí”. Presentó su carta de dimisión, cerró la puerta sin mirar atrás y se fue de mochilera al sudeste asiático con su madre, explorando países como Vietnam, Camboya y Tailandia.

Con el tiempo, muchos amigos le preguntaban cómo había logrado aquella libertad. Sus respuestas dieron forma a un blog que acabó convirtiéndose en el Club de Inversión, creado sin pretensiones económicas.

Consejos para mejorar tu ahorro y crear patrimonio

A lo largo del podcast, Andrea arroja consejos muy útiles para optimizar al máximo la generación de patrimonio y, lo que es más importante y supone uno de los secretos de su éxito, reducir los gastos mejorando el ahorro. Entre los principales consejos de la charla, la experta considera fundamental:

Medir y controlar los gastos con tecnología: Andrea insiste en que “lo que no se mide no se puede mejorar”. Hoy es fácil rastrear cada gasto gracias a apps y neobancos, lo que permite planificar el gasto y reducirlo.

Enfocarse en aumentar ingresos, no solo recortar: En lugar de vivir obsesionado con reducir gastos, propone llenar “el grifo” de ingresos para que la bañera financiera crezca más rápido que el desagüe.

Eliminar costes invisibles y fijos innecesarios: Aconseja revisar comisiones, seguros y otros cargos que pasan desapercibidos y drenan el presupuesto. Al eliminarlos y elevar ingresos, el ahorro mensual crece y acelera la llegada al punto clave, empezar a invertir.

Este Porcentaje de Ahorro (cada mes) cambiará Tu Vida Financiera Para Siempre

Lo que está claro es que historias como la de Andrea sirven de motor para muchos, aunque ya no para dejar su trabajo, sino para generar ese 'colchón' que puede salvarte de problemas futuros y que puede servir de base para crear tu patrimonio.