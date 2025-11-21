Se vende una mansión con 1.037 m2 de parcela y piscina interior: por 1 millón de euros y cerca del centro de Zaragoza

Quién no ha soñado alguna vez con levantarse, bajar a desayunar un café calentito y, a media mañana, darse un chapuzón en su piscina climatizada... luego te despiertas rápido y corriendo, te pones la ropa que has preparado el día anterior y te vas corriendo a realizar tus que haceres del día a día.

Sin embargo, para aquellos con solvencia económica suficiente, hay una mansión que no le falta detalle. Está ubicada en el camino de la Fuente de la Junquera, junto a prestigiosos colegios como Liceo Europa o Marianistas, goza de una posición privilegiada, con todos los servicios 'a mano' y a unos diez minutos en coche del centro.

Este tipo de casas, con varias habitaciones, jardín privado y amenidades como piscina interior cuestan varios millones en capitales como Madrid o Barcelona. Sin embargo, en Zaragoza, este chalet de estilo modernista está a la venta por 998.000 euros (en LuxuryEstate).

Diseño del hogar

Cuando ves fotos de la casa lo primero que sorprende es la luminosidad de la misma, además de una apariencia con un claro estilo moderno que denota su reciente construcción (la cual data del 2018).

Otro de sus encantos es su salón-comedor-cocina, presidido por un gran televisor y rodeado de espacios abiertos y techos altos que facilitan la entrada de luz en la vivienda, algo fundamental en los meses de invierno donde hay menos sol.

Asimismo, cuenta con tres habitaciones y dos baños que completan un hogar de 243 m2, construidos en una parcela de 1.037 m2. Igualmente, la que es la joya de la corona de la casa puede verse desde el propio salón, su piscina climatizada, apta para un chapuzón en cualquier momento del año.

Piscina interior de la casa Luxury Estate

En lo que al jardín se refiere, reinan las zonas verdes con utilidades como un cobertizo para guardar herramientas, zona para barbacoa, sistema de riego por goteo y un acceso al parking privado (apto para dos coches y una moto).

En definitiva, una joya inmobiliaria de esas que sólo aparecen en las películas o en las revistas de moda y hogar.

Otras mansiones de lujo en Zaragoza

Con respecto a esta vivienda en la Fuente de la Junquera, Zaragoza también puede presumir de otro tipo de mansiones sólo disponibles para las grandes fortunas. Siguiendo este estilo, pueden encontrarse otras joyas inmobiliarias en urbanizaciones más selectas como el Zorongo, Montecanal o Colonia de San Lamberto.

De hecho en esta última urbanización, destaca una vivienda con un precio similar a la anterior (1,1 millones de euros) ubicada en la Carretera de Logroño y que también cuenta con una piscina climatizada integrada dentro del hogar. Además de otros encantos como un jardín inmenso con zona de 'chill out' integrada, ideal para pasar tiempo con amigos y familia.

Casa en Colonia de San Lamberto Luxury Estate

En Zaragoza, el lujo residencial ya no exige mudarse a un municipio cercano. Quien busque una vivienda con jardín y piscina puede tenerlo sin necesidad de marcharse a un pueblo colindante a Zaragoza y con todos los servicios en la puerta de casa.