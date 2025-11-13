Jaime Romano, economista, sobre cómo ahorrar de forma eficiente: "Hay que reservar un 20% de los ingresos al ahorro"

Cuando hablamos de los sueldos y de finanzas, muchas veces el secreto no reside en ganar más o cambiar de empleo para poder acceder a un mayor nivel adquisitivo. La clave está en gastar menos o, en caso de que sea inevitable, hacerlo de una manera planificada.

Según ha expuesto el programa de televisión Aquí y Ahora (Aragón TV) hay ciertos gastos que, sin darnos cuenta, van minando los ingresos del hogar mes tras mes. En este contexto debemos diferenciar lo que son los popularmente llamados 'gastos hormiga', que son aquellos que surgen extraordinariamente como un café o comprar lotería, de los 'gastos fantasma'.

Estos últimos, si no se controlan adecuadamente, pueden resultar especialmente peligrosos y dañinos para los ahorros de muchos hogares, ya que son gastos fijos. Con los que hay que tener más cuidado son las suscripciones a contenidos digitales (que representan unos 286 €/año de media), otro tipo de membresías como programas de fidelización de Glovo o de Inteligencia Artificial, o simplemente comisiones bancarias.

A este respecto, el economista y profesor de la EAE Business School Jaime Romano da las claves no solo para hacerles frente, sino consejos para conseguir ahorrar de manera eficiente. "Aquí lo importante no es no gastar, sino tener controlado el gasto. Para ello hay que conocer dónde estamos destinando ese dinero", señala el economista.

Consejos para evitar los gastos fantasma

Hay acciones que en el caso de llevarlas a cabo pueden suponer un ahorro importante en la estimación de gasto mensual: "Evitar dejarnos conectados los cargadores de los móviles o las televisiones encendidas, también haber contratado un mantenimiento que no vamos a utilizar, como el de la caldera, ahora que llega el invierno", enumera.

El profesor y economista subraya que, según los datos disponibles, España está "claramente por debajo" en términos de cultura financiera si se compara con los países de la Unión Europea. Tener este conocimiento es fundamental ya que implica gastar con criterio y sin olvidar cuál es el presupuesto disponible.

Además, señala que España es más propensa a incurrir en cierto tipo de gastos que otros países ni se plantean. Se refiere a la 'Diverflación', un concepto cariñoso para referirse a que el español, por lo general, gasta más en ocio y entretenimiento.

Fórmula 50 / 30 / 20

Según esta "fórmula mágica", que propone el economista, la mitad del dinero disponible debería destinarse a cubrir los gastos esenciales. Esto incluye vivienda, alimentación, servicios básicos y todo aquello imprescindible para el día a día.

El siguiente 30% del presupuesto se asigna a gastos no esenciales. En esta categoría entran los llamados gastos hormiga, vampiro o fantasma, esos consumos pequeños o innecesarios de los que hemos comentado anteriormente.

Finalmente, recomienda "reservar el 20% restante para el ahorro". Esta parte del presupuesto está pensada para construir un colchón financiero, prepararse para imprevistos y garantizar una mayor estabilidad económica a largo plazo.

¿Qué son los 'gastos vampiro'?

Hoy en día, con la inflación, el aumento del costo de la vida y unos salarios que no crecen al mismo ritmo, aplicar consejos como este resulta más importante que nunca.