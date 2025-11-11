Las mejores hamburguesas de España vuelven a Zaragoza: con 14 propuestas originales y deliciosas

La fiebre por las hamburguesas sigue imparable y Zaragoza acoge de nuevo, del 13 al 30 de noviembre, a los famosos restaurantes de The Champions Burger. Esta vez con una edición muy especial en la ruta “Off the Road”.

Tokio, The VicBros Burger, Muralla, Street Food Burger, El Surtidor on Fire, Nolito’s, Godeo y Dak cambiarán esta vez sus food trucks para cocinar en modernos espacios gastronómicos adaptados para ofrecer creativas y arriesgadas recetas. Cada uno competirá con una hamburguesa única, creada especialmente para este evento.

También estarán los establecimientos zaragozanos Madison, Sal Gorda Taberna y, por supuesto, Nola Smoke, que en la última visita del festival consiguió el tercer puesto y el galardón de “Favorito local”, y que buscará repetir el triunfo.

Después del éxito del pasado mes de abril, con más de 175.000 visitantes, Zaragoza será de nuevo la capital de las burgers gourmet con 14 hamburgueserías de alto nivel. El público votará por su favorita entre los establecimientos que compiten en función de aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Solo una se alzará con el título de “Mejor hamburguesa de Zaragoza”.

En esta ocasión, en el centro comercial Puerto Venecia, los zaragozanos también podrán probar la burger de Gottan Grill, que el año pasado arrasó y ganó los títulos de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa”.

No se le podrá votar, al igual que las creaciones de los restaurantes de figuras de gastronomía como The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Faakin Smash, el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger.

Zaragoza es la anfitriona perfecta para disfrutar de este nuevo concepto "Off the Road". Su riqueza cultural y tradición culinaria, sumada a su atractivo turístico y a su espíritu acogedor, la convierte en el escenario ideal para celebrar esta ruta del campeonato.

La ruta “Off the Road” está recorriendo con éxito distintas localidades de España conocidas por su destacada oferta de ocio, gastronomía y turismo, despertando gran interés en cada una de sus visitas.

The Champions Burger

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años y se ha convertido en el mayor evento gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías.

Este evento, que busca la “Mejor hamburguesa de España”, impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet.

Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, y que ya ha superado los cinco millones de visitantes desde el inicio de la competición, The Champions Burger con su gira “Off the Road” busca seguir siendo un referente en el mundo de las hamburguesas y marcar tendencia en el sector.