El pueblo que todos quieren para vivir en el Pirineo, según la IA: “Reúne naturaleza, calidad de vida y oportunidades”

El Pirineo aragonés está de moda. No es de extrañar, la cantidad de paisajes espectaculares, pueblos con encanto y diversidad de planes son el remix perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad.

Vivir en la naturaleza es el sueño de muchos. Y, si ya se puede acompañar con buenos restaurantes ubicados en un pueblo tranquilo pero con la mayoría de servicios ‘a mano’, ya es perfecto.

Encontrarlo no es una tarea sencilla que digamos, y más en el Pirineo donde abundan pueblos preciosos y llenos de historia. Si uno aplica la metodología millennial y le pregunta a la Inteligencia Artificial, tal vez podamos dar con la solución más pronto que tarde.

Cada vez es más normal preguntar a la IA para resolver tus dudas, incluso cuando se trata de tomar decisiones importantes, como la de escoger un nuevo destino para vivir. En su respuesta, asegura que en la provincia de Huesca, hay un pequeño municipio que en el que la vida se viste de verde: Aínsa.

“Reúne un equilibrio poco común entre calidad de vida, entorno natural, servicios y oportunidades, algo que no todos los pueblos del Pirineo ofrecen a la vez”, afirma la Inteligencia Artificial.

Virtudes de Aínsa según Chat GPT

No es de sorprender su respuesta, Aínsa es uno de los totems del Pirineo, junto con otros como Broto, Torla o Lanuza. Sin embargo, la IA mantiene que este pequeño pueblo de 1.750 habitantes tiene beneficios o virtudes que otros no son capaces de ofrecer. Entre ellos, destaca:

1. La belleza de su entorno

Aínsa se encuentra en la confluencia del río Ara y Cinca, a las puertas del popular valle de Ordesa y Monte Perdido, una de las zonas más populares del Pirineo Aragonés. Para Chat GPT “tiene naturaleza, aire puro y paisajes de montaña sin estar completamente aislada”.

2. Patrimonio y encanto

Su casco antiguo, lleno de calles empedradas, ha sido declarado como Conjunto Histórico- Artístico, siendo considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.

“Conserva arquitectura tradicional y una plaza medieval preciosa. Vive del turismo pero sin perder su identidad local”, señala.

3. Servicios y calidad de vida

A diferencia de otros pueblos pirenaicos, Aínsa cuenta con centro de salud, colegio, instituto y supermercados. Además tiene una buena cobertura de internet, ideal si teletrabajas y cuenta con ferias y eventos culturales durante todo el año. Según la herramienta, este conjunto de servicios la convierte en una localidad “autosuficiente”, algo clave si se busca residir allí.

Además, señala que “no es un pueblo muerto en invierno”, como otros en el Pirineo. “Aínsa tiene vida local, familias jóvenes, y cierta mezcla entre vecinos de toda la vida y nuevos residentes”, añade.

4. Precio de la vivienda

A este respecto, la IA lo tiene claro: “Aunque ha subido algo por la demanda turística, sigue siendo más asequible que Benasque o Formigal”.

Actualmente cuenta con 26 casas y pisos publicados a la venta en Idealista y, bien es cierto, que hay opciones asequibles como una casa con tres habitaciones y 100 m2 por 125.000 euros. Así como un par de pisos reformados y habitables en una horquilla de 127 a 159.000 euros.

5. Ubicación estratégica

Finalmente, otra de las virtudes que convierten Aínsa en la mejor población del Pirineo para vivir es su ubicación. Se sitúa a tan solo dos horas en coche de Zaragoza capital y a poco más de una hora de Huesca, estando “bien conectada” con las principales capitales de provincia aragonesas.