Pili (70) jubilada sobre los viajes del Imserso: "Esto es un 'chollo', por 300 euros estoy conociendo toda España"

Las plazas del Imserso se abrieron el pasado 8 de octubre en Aragón. Desde entonces, las agencias de viajes han vuelto a llenarse de personas mayores deseando conseguir uno de los codiciados destinos.

Una viajera empedernida es Pili, una aragonesa de 70 años que ve el Imserso "como un chollo y un lujo".

La jubilada ha conocido ya Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Mallorca, Peñíscola y Salou. "Mi experiencia es positiva 100%, por 300 euros estoy conociendo toda España", asegura, aunque reconoce que ahora paga un poco más para tener habitación individual.

Las plazas, las fechas y los destinos suelen generar quejas entre los mayores; no obstante, Pili ve el 'vaso medio lleno': "La gente está muy enfadada, pero yo digo que es una lotería. Yo he tenido muchísima suerte", asegura entre risas reconociendo que cuando veía a su madre con los viajes del Imserso pensaba "A mi no me va a tocar".

Reconoce que hay madrugones y colas para conseguir plaza "la gente a las seis de la mañana haciendo fila en las agencias" pero insiste: "Los que se quejan no deberían ir. Es que no saben lo que tienen", sentencia.

Pili en diferentes viajes del Imserso. Cedida.

La aragonesa cuenta que ella tiene su propio truco para evitar las filas y el colapso: "Los primeros días son una locura, y está todo lleno; pero después, la gente se da cuenta de que tiene citas o cosas y van dejando viajes libres", explica.

Este año viajará a Lloret de Mar a finales de mayo. "A mí me da igual la fecha, mientras pueda ir. Ahora pago un poco más por habitación individual, unos 190 euros extra, pero vale la pena", comenta.

"Me fui sola a Mallorca, me lancé, y fue una de las mejores experiencias. Conocí a gente estupenda en el aeropuerto y en el hotel. Lo de viajar sola es lo mejor: vas a tu bola, haces excursiones y disfrutas", cuenta entusiasmada.

El viajar sola tiene sus ventajas, pues aquellos jubilados que van en pareja o con grupo de amigos, es más difícil que encuentren plaza para todos en el mismo destino.

Son lugares a los que no hay vuelos directos desde aquí, y con el Imserso salen a un precio bastante mejor.

Respecto a la alta demanda de los viajes del Imserso, Eva Morcuende Fernández, responsable de oficina en la agencia Be Travel explica que "cada comunidad tiene asignadas un número de plazas para ofrecer".

En total, se ponen a la venta alrededor de 800.000 plazas en toda España, aunque para Aragón "no son muchas", pues depende del número de pensionistas de cada comunidad.

Eva calcula que desde Zaragoza hay solo seis salidas hacia Tenerife entre mayo y junio, con un avión de unas 180 plazas cada una.

Desde Zaragoza, los destinos más solicitados son las islas. "Sobre todo Canarias: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife. Son lugares a los que no hay vuelos directos desde aquí, y con el Imserso salen a un precio bastante mejor que si lo contrataras por tu cuenta", detalla Eva.

Los viajes varían según la temporada y el destino. Una semana en la costa peninsular puede costar desde 230 euros por persona, mientras que las islas rondan los 380 euros.El precio incluye transporte, hotel, pensión completa, servicio médico y excursiones opcionales durante 7 días.

“Hay dos temporadas: una baja y otra alta. En Canarias, por ejemplo, la alta es diciembre, enero y febrero, mientras que en la península lo es octubre, mayo y junio”, explica Morcuende.

Por último, Pili asegura que todo está muy bien organizado. "Llegas al aeropuerto, hay un cartelón del Imserso y te indican qué autobús te lleva al hotel. Está todo tan preparado que no entiendo cómo la gente se queja. En los bufés, si se acaba algo, al momento traen más", concluye.