Miki Nadal (58), sobre sus duros comienzos en la televisión: "Lo pasé muy mal en Madrid, no tenía ni un duro"

Miki Nadal ha demostrado durante años que el humor y la cercanía pueden ser su mejor carta de presentación, pero detrás de su sonrisa hay una historia de esfuerzo y supervivencia.

En su reciente paso por el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, de Antena 3, el cómico aragonés se abrió en canal para recordar los años más complicados de su vida, cuando dejar Zaragoza y apostar por Madrid fue una decisión tan valiente como arriesgada.

El colaborador, conocido por su participación en programas tan populares como Zapeando, confesó que sus inicios en la capital estuvieron lejos del éxito y la estabilidad. "Me empeñé mucho en quedarme en Madrid y mis padres me decían: ¿Qué haces allí?", relató. Aquella obstinación por abrirse camino en televisión casi le cuesta caro: "Lo pasé muy mal en Madrid, no tenía ni un duro. Estuve a punto de acabar en la calle".

Con un tono entre la nostalgia y el humor, Miki recordó una de las anécdotas más duras de esa época: "Un día cruzando la Gran Vía tenía 100 pesetas y tenía para elegir entre un paquete de Ducados y un café con leche. Cogí el paquete porque me quitaba el hambre".

Fueron años de sacrificio —“Pasé tres o cuatro años en Madrid con hambre”— en los que la ayuda de amigos fue clave: "Fue Rafa de Miguel quien me salvó de esa situación. Muy buena gente", comenta agradecido el zaragozano.

A pesar de todo, su tenacidad y la confianza que su familia depositó en él en sus inicios lo mantuvieron a flote. "La primera vez que salí en televisión le dijeron a mi padre que era muy difícil triunfar. A lo que respondió: 'Mi hijo ya ha triunfado'. Entonces me descargué de mucha responsabilidad".

Hoy, con una carrera más que consolidada y con el cariño del público en el bolsillo, Miki mira atrás con humor: “Dije, peor no puedes estar, todo lo que venga tiene que ser para bien. Y poquito a poco salí adelante”.

Aunque, para finalizar, remató con la ironía que le caracteriza: “Tampoco me vendría mal pasar un poco de hambre ahora, porque me he puesto...”, comenta con gracia.