Abre un nuevo restaurante en Zaragoza: "El kebab que hasta tu abuela querrá probar y por menos de 8 euros"

Tras arrasar en las Foodtrucks de las Fiestas del Pilar con su ternasCokebab, Mak Dürüm ya está operativo en la calle Francisco Vitoria de Zaragoza, y lo hace con una declaración de intenciones definitiva: un kebab de calidad real desde 7,90 euros.

El proyecto une a dos perfiles complementarios: Lak Montes, el influencer que ha probado kebabs en más de 40 ciudades españolas, y Alex Viñal, chef del Grupo Nola y recién nombrado Fenómeno Gastronómico 2025. Juntos han creado lo que promete ser una prometedora marca de kebabs con verdadero valor.

La carta es directa: desde 7,90 euros kebab de pollo, ternera, mixto, vegetariano y para completar la oferta, falafel, patatas turcas, ensaladas... Todo disponible en el local, para llevar o a domicilio a través de Glovo y Uber Eats.

Alex Viñal lo tiene claro: "Existen los kebab gourmets y el kebab de la esquina de los barrios. Nosotros queremos posicionarnos en el medio. No queremos ser el gourmet, sino el kebab al que puedes llevar a tu abuela a cenar porque le va a gustar".

Para el chef, este proyecto representa una visión de largo recorrido: "En un mundo en el que el streetfood está copado por el mundo de la hamburguesa, el kebab empieza a resurgir poco a poco. Nosotros decidimos ser pioneros en generar una marca de valor a nivel nacional en el mundo del kebab, que todavía no existe".

"Cuando hablas de un kebab, no hay un kebab de referencia, ni una marca conocida de valor. Nosotros empezamos en Zaragoza, una ciudad en la que todas las marcas hacen su inicio para poder comprobar si a nivel nacional puede existir", añade Viñal.

La fórmula: expertise + redes + técnica

La colaboración entre Viñal y Montes no es casualidad. "Lak es conocedor de todos los kebabs de España, ya que cada semana va a una ciudad distinta y prueba los mejores de cada ciudad. Él reconoce perfectamente cuándo algo está bien hecho y cuándo no", explica el chef.

"Aquí en Zaragoza me pueden conocer a mí, pero es que a Lak lo conocen por toda España. Esa unión entre los dos hace el efecto perfecto para iniciar el camino de una franquicia de valor dentro del mundo del kebab".

Calidad sin disparar el precio

"Un producto tan denostado como es el kebab, nosotros podemos hacerlo que sea un producto de calidad a un precio asequible . Y ese es nuestro objetivo", concluye Viñal.

Mak Dürüm apuesta por arrancar "poco a poco, haciendo las cosas bien desde el principio", como reconoce Lak. El local de Francisco Vitoria ya funciona al completo, con toda la oferta y el equipo preparado.