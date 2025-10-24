Adrián e Isabel se casan en mayo de 2027: "Tenemos pensado dejarnos unos 22.000 euros en la boda"

NUPZIAL 2025 ha abierto sus puertas este viernes, y cientos de zaragozanos con el 'día B' en el calendario, no pueden perderse esta cita.

Adrián e Isabel ya tienen fecha para mayo de 2027, pero solo tienen eso (que no es poco). Ahora se lanzan a la búsqueda de anillos, trajes, restaurantes, flores, decoración, detalles para los invitados, ideas para la luna de miel y un largo etcétera que se han convertido en 'imprescindibles' para el gran día.

"Nos falta de todo, así que hemos venido a mirar y a coger ideas", ha reconocido Isabel. "Para el vestido y el traje también esperamos que nos asesoren aquí", ha añadido Adrián.

La pareja se ha animado a visitar la feria "por recomendación" y han sido de los primeros en llegar. Sobre las 18.00 ya estaban a mitad de recorrido de stands. "Nos dijeron de venir pronto y aquí estamos", ha reconocido el novio.

Respecto al presupuesto no se cortan: "Tenemos pensado dejarnos unos 20.000 o 22.000 euros", ha afirmado la pareja. Una cantidad muy similar a la mayoría de los prometidos. Es más, el coste medio en España de una boda alcanza los 23.750 euros.

Bodas en España

Cada boda es un mundo y por tanto un desembolso diferente de dinero. No es lo mismo celebrar una boda en una finca privada, con un número reducido de invitados, que organizar una 'destination wedding' en el extranjero.

El Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net, revela un incremento del 13% en el coste medio de las bodas en España, situándose en 23.750€, con un gasto por invitado de 196€. En Aragón esta cifra es de 177€ (cifra de El Libro Imprescindible de las Bodas).

Personas en la feria Nupzial 2025. E.E

Lo interesante es que en el norte de España el coste por invitado es más alto, pero no el número de invitados. La partida económica más alta la encabeza el catering con una media de 10.600 €, seguido del vestido de novia 2.150€ y los fotógrafos 1.500€.

Habría que hablar también del viaje de novios. La luna de miel "puede rondar los 10.000 euros" para unos 10 días en Japón, por ejemplo, uno de los destinos "que más de moda" está últimamente.

En cuanto a la financiación, la gran mayoría (83%), recurre a sus ahorros, seguidos de los regalos de los invitados y finalmente por el apoyo económico familiar. Esta tercera fuente era más común hace unos años, ahora, es la pareja la que financia principalmente su boda.

NUPZIAL 2025

El Salón de Bodas, Eventos y Celebraciones ha abierto sus puertas este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza, y estará hasta el domingo 26 de octubre.

Son más de 70 marcas expositoras las que participan en esta edición, un 11% más que en 2024. Además, un 29% de los expositores regresan tras una edición de ausencia, consolidando a la feria como referente del sector nupcial en Aragón y el norte de España.

El salón reúne a los principales profesionales de la fotografía, moda nupcial, joyería, viajes, restauración, decoración y organización de eventos.

Uno de los grandes atractivos son los desfiles de moda nupcial, que se celebran hoy viernes a las 19.00, el sábado a las 12.30 y 19.00, y el domingo a las 12.30. Diseñadores y ateliers presentan en pasarela sus nuevas colecciones para 2026.

Para poder acudir tanto a los desfiles como a la feria misma es necesario comprar la entrada que ronda los 12 euros en la misma web de Feria Zaragoza.