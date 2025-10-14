Sergio Espinosa, dueño y director de la Oktoberfest: "Más o menos, la inversión supera el 1.000.000 de euros."

En los aledaños del Espacio Zity de Zaragoza, en pleno recinto ferial, se encuentra el que durante solo 17 días del año es el templo de la cerveza. Se trata de la Oktoberfest, un espacio pensado para disfrutar de la música y la cerveza con amigos…aunque a ciertas horas cualquier compañero de mesa es válido para pasar un rato agradable y divertido.

Es uno de los días que está marcado en el calendario por muchos zaragozanos, convirtiéndose prácticamente en una tradición que hay que cumplir año tras año. Mientras unos se visten de baturros o van a dejar sus flores a la Virgen, otros no pueden evitar saltarse una noche en la Oktoberfest.

Aunque las Fiestas del Pilar hayan llegado a su fin, este evento se presenta como una excelente opción para seguir disfrutando estos días, especialmente para quienes no pudieron conseguir entradas durante las fiestas. Combinarla con una visita a las ferias y sus atracciones puede ser un plan perfecto para despedir las celebraciones por todo lo alto.

Sin embargo, pese al innegable éxito que hay tras cada edición, pocos saben quién es el encargado de que todo esto funcione. Su nombre es Sergio Espinosa, director y socio de la Oktoberfest de Zaragoza, el cual cuenta en una entrevista de Youtube para @aldosorrosal cuáles son las dos caras de este tipo de negocio.

Trabajo e inversión detrás de la Oktoberfest de Zaragoza

Las facturaciones de la ‘Oktober’ son estratosféricas, por ejemplo, en el caso de la originaria, en Alemania: “La Oktoberfest de Múnich factura 1.600 millones de euros en una semana. Para que veas la envergadura que tiene aquello”, comenta Sergio.

Lejos de llevarse por estos números, hay una potente inversión detrás. Para montar todo lo necesario, Sergio cuenta con un equipo de 160 personas y aproximadamente un millón de euros de inversión. La zona tampoco ayuda: “Ten en cuenta que esto es campo. Hay que traer hasta el último cable”, comenta. Además, poner todo ‘a punto’ cuesta 35 días, pudiendo recogerlo en un tiempo menor de aproximadamente una semana.

De hecho, en un día fuerte, solo de personal de seguridad y admisión puede sumar más de 40 efectivos, según señala Sergio en la entrevista.

El resultado de todo ese esfuerzo se refleja en la capacidad y el servicio que ofrece la carpa. El espacio puede albergar hasta 3.000 personas de forma simultánea, y a lo largo de todo el ciclo festivo se llegan a servir cerca de 100.000 litros de cerveza.

El éxito, para Sergio, está claro: “Vamos consiguiendo que el público venga, se divierta, se lleve un buen recuerdo y que tenga ganas de volver, claro, obviamente”, comenta.

Riesgos de este tipo de negocio

El negocio de los eventos es “más violento” ya que tiene una inversión y un riesgo detrás muy fuerte. Se celebre o no se celebre “hay que pagar sí o sí”, los gastos fijos son ineludibles independientemente de la asistencia.

"Más o menos la inversión es de un millón de euros. Como para que luego haga mal tiempo", afirmaba el socio en su entrevista, poniendo en relieve la parte más dura de esta inversión.

A todo esto hay que sumarle la prisa por cubrir los gastos lo antes posible, ya que en el caso de la Oktoberfest, la vida del negocio dura únicamente 17 días al año. Esa limitación de tiempo genera una presión añadida para aprovechar al máximo cada jornada.

Dejando a un lado los nervios y el esfuerzo que implica, se trata de un negocio muy curioso y, al mismo tiempo, rentable. Además, gracias al buen trabajo realizado en las últimas ediciones, ya cuenta con todo un séquito de zaragozanos fieles que disfrutan de este concepto de fiesta.