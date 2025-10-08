Mango Home abre su primera tienda en Zaragoza: "Hemos vivido las obras y estábamos deseando que abriera"

La primera tienda de Mango Home en Zaragoza, la segunda de España tras la de Barcelona, no podía tener otra inauguración que no fuera expectación, asombro y buenas palabras. “Ha quedado monísimo”, “está preciosa”, han señalado algunos de los primeros visitantes en ver la tienda ubicada en el antiguo edificio de Endesa, en la confluencia de la calle San Miguel con Isaac Peral.

Minutos antes de la apertura oficial, decenas de personas han esperado impacientes este miércoles a las puertas del nuevo establecimiento, con una superficie de 280 metros cuadrados. La espera se alargaba hasta pasadas las 10.15, pero merecía la pena, y cada vez eran más los que querían pasar, incluso con sus mascotas.

Cuando los trabajadores cortaban la cinta roja, los vecinos entraban recibidos por la plantilla, que actualmente forman 11 trabajadores. Al instante ya había clientes en las cajas llevándose los primeros artículos. Por ejemplo, una vecina mostraba su bolsa con unos cubiertos, una vela con olor a mango y un marco de fotos.

Estas son solo algunas de las opciones que se pueden encontrar en el interior del nuevo Mango Home, donde hay todo lo que necesitas para tu casa. El catálogo incluye textiles, jarrones, vajillas, iluminación, fragancias, objetos de decoración, artículos infantiles y más de 3.000 referencias por temporada, muchas de ellas con producción artesanal.

Interior de Mango Home. E.E.

De hecho, alrededor del 65 % de los productos están elaborados en Europa, con especial atención a materiales sostenibles y técnicas tradicionales como la cerámica pintada a mano o el vidrio soplado.

“La primera tienda que abrimos en Barcelona ha funcionado súper bien, estamos muy contentos, tenemos una propuesta de valor muy diferencial basada en la calidad, mucha artesanía, mucho lujo de detalles y hemos intentado hacer algo que tú te sientas como en tu casa, con algo cálido”, ha explicado la directora de línea de hogar, Nuria Font.

Aunque algunos tenían claro a por lo que iban, la mayoría entraba en Mango Home solo para mirar cómo había quedado y los productos que había. “Vengo por la novedad, sabía que abrían hoy. No tengo intención de comprar, pero igual cojo algo”, ha manifestado una zaragozana.

Eso sí, la sensación común de todos los clientes ha sido que la tienda ha quedado “maravillosa”, “increíble” y “espectacular”. “Es súper bonita. Han dado con lo que se lleva ahora”, ha defendido otra usuaria.

Expectación en la apertura. E.E.

“Vivimos al lado, hemos visto todas las obras tanto tiempo que estábamos deseando que abriera”, ha reconocido una vecina del centro de Zaragoza.

Mango Home, cuyo plan es abrir en las principales tiendas de España, tiene grandes expectativas en Zaragoza. “Tenemos una presencia importante y encontramos este local que nos gustó mucho, con una fachada con luz natural, perfecta para este tipo de tiendas”, ha detallado Nuria Font.