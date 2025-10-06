Así es la nueva vida de Lucas de OT como cantante de orquesta: su última actuación en un pueblo de Zaragoza

Un pequeño pueblo de Zaragoza ha recibido una visita especial en plenas fiestas patronales. Se ha tratado de un reconocido cantante que saltó al panorama nacional tras participar en el reality más famoso de la televisión 'Operación Triunfo'.

Nuez de Ebro, en plena celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, cuenta con un calendario de actividades extenso y variado para toda la familia. Entre sus planes se encontraba la actuación de la orquesta Nueva Alaska, antigua casa de la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Naiara.

Esta ya pisó el año pasado el municipio que no llega a 1.000 habitantes para acompañar a la orquesta que le vio nacer como artista. Este año ha sido el turno de Lucas Curotto, su compañero de edición.

El cantante hace poco fue noticia por dar un giro a su vida tras verle trabajando de camarero en un bar de Madrid para poder llegar a fin de mes. Unos vídeos que se hicieron muy polémicos ya que meses antes se encontraba en pleno éxito gracias a Operación Triunfo.

El mismo artista tras todo ello reaccionó y explicó que sigue enfrascado en la música pero que también tiene que pagar el alquiler: "Amigo, hay que trabajar, hay que currar, hay que buscarse la vida y hay que seguir adelante", expresaba en un directo en Instagram respondiendo a las polémicas que se habían abierto tras su vídeo trabajando.

Poco tiempo después de que se publicara dicho vídeo, quien salió a echarle una mano fue su compañera de concurso Naiara. Esta sirvió de intermediario y el cantante se encuentra en plena gira con la orquesta Nueva Alaska, ahora rebautizada como Alaska on tour.

La agrupación está consolidada como una de las orquestas de Aragón con mayor proyección y en estas fechas sigue dando vueltas a la geografía nacional y, sobre todo, a la autonómica. Este lunes ha sido el turno de Nuez de Ebro que en su pabellón ha disfrutado de la actuación de la orquesta y, sobre todo, de Lucas Curotto sobre el escenario.

Así, el artista compagina su vida en la orquesta con seguir trabajando en su propia música. Lucas lanzó su primer sencillo profesional 'Corazones Rotos' tras salir de OT y los temas no han parado de salir. Entre ellos 'La Gravedad', una canción que resultó ser una de las colaboraciones más destacadas junto a otros triunfos y que se convirtió en la canción oficial de España para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además le siguen la publicación de su single '26 de marzo' y el sencillo 'Mis ganas locas'. Ya fue 2025 cuando sacó una de sus canciones más especiales 'Camerinos'. Todo ello lo finalizó con la publicación de su álbum debut 'Puente Aéreo' que le acompañó a una gira en solitario titulada 'Plan de vuelo tour'.