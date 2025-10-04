Una joven no se corta y pone fin al debate sobre cuáles son las mejores fiestas: "No son ni San Fermines ni las Fallas"

¿Has escuchado alguna vez la expresión “barrer para casa”? Viene a decir que cada uno tiende a pensar que lo suyo es mejor que lo de los demás, o al menos, intentamos que así lo parezca.

Esta expresión es extrapolable a todo, incluyendo las fiestas. ¿Quién no ha discutido alguna vez con sus amigos sobre cuál es el mejor pueblo para salir? ¿O sobre si son mejores las fiestas de San Lorenzo o las Vaquillas?

Siempre hay cierta rivalidad, pero al final es una rivalidad sana. Tanto los españoles en general como los aragoneses en particular tienen fama de fiesteros: cualquier ocasión es buena para salir y celebrarlo.

La creadora de contenido Valeria (@valeriasanjuan) lo tiene clarísimo: “Las mejores fiestas no son ni San Fermines, ni la Feria de Sevilla, ni Las Fallas… son los Pilares”, sentenciaba.

Bien es cierto que puede parecer que esta afirmación hay que cogerla ‘con pinzas’ ya que, al fin y al cabo, en palabras de un zaragozano la mejor fiesta que puede haber son las Fiestas del Pilar. Sin embargo, a las explicaciones de esta joven no se les puede poner un ‘pero’.

En su alegato, no faltan referencias a los planes para estos días. "Tenemos conciertos durante una semana. Después de los conciertos, fiestas. Cruz Cafuné, Duki, Melendi, J. C. Reyes, Mora, De la Rose. Bueno, de todos."

Para ella, la clave está en la variedad: "Después de los conciertos tenemos fiestas, que si La Bresh, Coliseum...".

Y por si fuera poco, tampoco faltan guiños a las míticas Vaquillas del Pilar: "Después del Espacio Zity, a las vaquillas. Es que hay de todo, hay de todo", comentaba Valeria.

Estas declaraciones no han tardado en viralizarse, con más de 11.000 likes en Tiktok y 200 comentarios. Eso sí, no todos positivos, ya que como hemos comentado anteriormente, cada uno tiene su punto de vista sobre cuáles son las mejores fiestas de España.

¿Qué es lo más destacado de las Fiestas del Pilar?

Las Fiestas del Pilar 2025, patrocinadas por El Español de Aragón, vienen cargadas de planes de todo tipo. La ciudad está preparada y muchos aragoneses ya se han lanzado a la calle.

Desde planes infantiles para los más pequeños como Cabezudos o Tragachicos, Foodtrucks, conciertos gratis por toda la ciudad, las míticas ferias de Valdespartera, toros o Espacio Zity. Todo sin dejar de lado las emblemáticas zonas de tapeo y fiesta como el Casco o el Tubo.

En palabras de la joven: "Todos los años esperamos esta fecha", una frase que sintetiza la ilusión de toda una ciudad que vive octubre como el mes más esperado del calendario.