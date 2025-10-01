Este pueblo cerca de Zaragoza busca vecinos y es ideal para familias: bien conectado y con casas desde 49.000 euros

Fuentes de Ebro, a tan solo 27 kilómetros de Zaragoza capital, se presenta como una verdadera alternativa para aquellos que están valorando seriamente un cambio de vida. Este municipio ofrece viviendas asequibles, ofertas de empleo y una atmósfera rural alejada del ajetreo de la gran ciudad.

Entrar hoy en día a las plataformas de compra y venta de inmuebles y ver los precios de la vivienda puede asustar a cualquiera. Para quienes tienen un salario medio, y especialmente para los jóvenes o familias con hijos a cargo, comprar una casa se ha convertido en algo muy complicado por la barrera económica que supone.

Sin embargo, esta situación puede convertirse en una oportunidad para los pueblos cercanos a la capital aragonesa. Lejos de ser una desventaja, es una ocasión perfecta para atraer nuevos vecinos y garantizar que la vida en estas localidades continúe viva durante muchos años más.

Hoy, mudarse a un pueblo no solo es una cuestión de nostalgia, sino de pura supervivencia económica y emocional.

Para quienes estén valorando este paso, existen plataformas como 'Hola Pueblo' o 'Vente a vivir a un pueblo' que facilitan la búsqueda de pueblos con ganas de atraer vecinos. Aunque, tras una breve búsqueda en Idealista y en Infojobs, pueden encontrarse localidades cercanas a Zaragoza que cumplen con todo lo que necesita cualquier familia.

¿Qué ofrece Fuentes de Ebro?

En cuanto a la vivienda, es posible encontrar casas desde 49.999 euros, ya con parte de la reforma hecha y con tres habitaciones. También destaca un chalet independiente a las afueras de la localidad, con cuatro habitaciones y un espacioso jardín por 55.000 euros.

Eso sí, como toda casa de pueblo, harán falta una...o dos manos de pintura y algún pequeño repaso. Sin embargo, en contraprestación, suelen ser muy espaciosas, con muchas habitaciones y suponiendo una buena oportunidad de mudanza para nuevas familias.

En cuanto a empleo, al estar en una zona cercana a Zaragoza y ser un punto estratégico entre Madrid y Barcelona hay mucha industria. En una breve búsqueda en portales como Infojobs o LinkedIn pueden encontrarse vacantes que superan los 40.000 euros al año (en concreto destinado a equipo comercial).

Aunque también pueden encontrarse ofertas de personal administrativo, peones, operarios de maquinaria o de personal de supermercado.

Así es el piso más barato de Fuentes de Ebro Idealista

¿Cómo es la vida en Fuentes de Ebro?

Se trata de un pueblo de tamaño medio, con unos 4.850 habitantes, que ofrece prácticamente todos los servicios básicos de una ciudad. Dispone de guardería, colegio, instituto, supermercados, farmacias, centro de salud e incluso polideportivo.

Conserva un ambiente tranquilo y acogedor, propio de los municipios de la ribera, que sólo se ve alterado la semana de las fiestas de San Miguel, del 26 de septiembre al 2 de octubre.

También, el hecho de estar a tan sólo 25 minutos de Zaragoza juega a su favor, pudiendo tener todo lo bueno de la vida en un pueblo sin renunciar a los servicios y planes de una ciudad como Zaragoza.