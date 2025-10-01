Este es el castillo medieval más extenso de Aragón: tiene 9.000 metros cuadrados y está en uno de los pueblos más bonitos

Este es el castillo medieval más extenso de todo Aragón Turismo de Aragón

La disputa por ver que castillo es el más grande de Aragón está en duda por muchos. Hay quienes consideran que este mérito lo tiene el Castillo de Daroca, cuyas murallas recorren el pueblo entero durante cuatro kilómetros y tienen nada menos que 114 torreones.

Sin embargo, si hablamos de la superficie construida de castillo, el mérito se lo lleva sin lugar a dudas el Castillo de Mora de Rubielos. Con unos impresionantes y bien conservados 9.000 metros cuadrados, muy por encima de los 2.400 metros cuadrados que ocupa el castillo de Daroca.

Independientemente de los tecnicismos, lo que está claro es que ambos son auténticas joyas del patrimonio aragonés.

Así es el Castillo de Mora de Rubielos

Esta fortaleza es uno de los ejemplos de castillo-palacio mejor conservados de toda la comunidad. De hecho, todavía se sigue usando para realizar eventos y celebraciones culturales. Se trata de un gran edificio de estilo gótico, donde abundan las salas, patios, torreones y estancias palaciegas.

Es de origen musulmán y fue conquistado por Alfonso II en 1171, siendo un importante bastión estratégico por aquel entonces. Aunque alcanzaría su máximo esplendor bajo la familia Fernández de Heredia en los siglos XIV y XV.

Una de las características más curiosas es que, entre los siglos XVII y XIX, funcionó como convento, cárcel y cuartel, y desde 1972 se restauró para convertirse en espacio cultural y turístico.

Además, tiene uso turístico. Eso sí, los precios y la disponibilidad cambian dependiendo del evento que se celebre en el castillo, por lo que siempre es recomendable comprobarlo en el sitio web oficial (castillomoraderubielos.com).

Exterior e interior del Castillo Mora de Rubielos Turismo de Aragón

Qué ver en Mora de Rubielos

Además de visitar el castillo, máximo icono del pueblo, uno no puede marcharse de la localidad sin dar un paseo por sus calles. Las cuales son un auténtico laberinto medieval, lleno de portales, torres y casonas hidalgas que sorprenden por su elegancia y excelente estado de conservación.

El casco antiguo está declarado Conjunto Histórico y ofrece rincones únicos como la Plaza de la Villa, el Arco del Calvario y la singular calle de las Parras, donde cada edificio parece ser mejor que el anterior. Así mismo, para continuar la ruta, no puede faltar una visita a la Excolegiata de Santa María, una iglesia que en el pasado albergó una comunidad de sacerdotes.

#pueblosmagicos #gastronomia #naturaleza #senderismo #pueblos #aragon ♬ La vita è bella - Renaud Capuçon @pueblosmagicosespana La bonita villa turolense de Mora de Rubielos, declarada Conjunto Histórico, ha conservado su trazado urbano medieval, incluidas parte de las murallas y de los antiguos portales de acceso: Alcalá, Cabra, Rubielos y nuevo de Rubielos. En ella sobresalen dos magníficos ejemplos de la arquitectura gótica en Aragón: la excolegiata de Santa María la Mayor y el impresionante castillo de los Fernández de Heredia, que combinó funciones militares y de residencia señorial. Y si amas la naturaleza y los espacios naturales , en este rincón encontrarás lo que buscas: cientos de lugares solitarios y encantadores que despertarán tu imaginación. ¿A que estás deseando venir? #turismo

Para rematar la visita, no puede faltar una buena comilona en alguno de los restaurantes mejor valorados de la localidad. Entre ellos destacan 'El Rinconcico', 'LaGaso' y el 'Trebol de Mora', con más de 1.000 opiniones cada uno y estando en pleno centro del municipio.

Cómo llegar a Mora de Rubielos

Desde Zaragoza el trayecto es largo pero merece la pena, con dos horas y media de coche por la A-23. Por otro lado, desde Teruel el viaje dura únicamente media hora, recorriendo la A-23 y A-232.