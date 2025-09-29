Este es el próximo puente festivo en Zaragoza: tres días de fiesta seguidos con conciertos gratis en la ciudad

En Zaragoza desde el pasado 15 de agosto no se disfruta de un puente festivo. El calendario laboral con sus celebraciones nacionales, regionales y locales, no tenía ninguna alegría en septiembre. Pero con la llegada de octubre el panorama cambia.

Los zaragozanos tendrán un puente de tres días de fiesta el mes que viene. El 12 de octubre se celebra la Fiesta de la Virgen del Pilar y es festivo nacional. Como cae en domingo, el festivo se traslada al lunes 13 de octubre.

Aquellos afortunados que no trabajan en fin de semana podrán disfrutar de tres días seguidos por las Fiestas del Pilar. Zaragoza celebrará sus fiestas grandes con actividades, jotas y conciertos gratis por la ciudad.

La previsión meteorológica y la programación cultural apuntan a que será un puente multitudinario. Desde la tradicional Ofrenda de Flores hasta los fuegos artificiales en el Ebro, pasando por los pasacalles, ferias y actuaciones en la Plaza del Pilar, se espera una gran afluencia de visitantes tanto de Aragón como de otras comunidades.

El sector hostelero y hotelero ya se prepara para el aumento de reservas, mientras que el transporte público reforzará servicios para facilitar los desplazamientos. Con el lunes 13 como jornada no laborable, todo indica que Zaragoza vivirá un fin de semana largo de intensa celebración y que el esperado puente devolverá a los zaragozanos el respiro festivo que no tuvieron en septiembre.

Calendario laboral 2025

Desde el 12 de octubre, cuando se celebra la Fiesta Nacional de España y la Virgen del Pilar, ya trasladada oficialmente al lunes 13 por caer en domingo, los vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo con eventos especiales en Zaragoza.

Luego, el 1 de noviembre será jornada festiva por Todos los Santos, aunque en 2025 cae en sábado, lo que limita su aprovechamiento para quienes tienen el fin de semana ya libre.

En diciembre, aparecen otros días señalados: el sábado 6 de diciembre es el Día de la Constitución Española, seguido por la festividad de la Inmaculada Concepción el lunes 8 de diciembre, que sí ofrece una pausa laborable intermedia.

Para cerrar el año, el 25 de diciembre será festivo por Navidad, cayendo en jueves, lo que brinda una oportunidad de coger festivo el 26 para hacer un macro puente de 4 días.