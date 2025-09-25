Un joven zaragozano de 24 años gana más de 10.000 euros al mes en Andorra: "Hay que confiar en tus posibilidades"

Sergio Beguería, un emprendedor de Zaragoza de tan solo 24 años, ha conseguido en apenas un año transformar su vida gracias al poder del contenido digital.

Hoy vive en Andorra, y lidera un proyecto que factura más de un millón de euros anuales. Afirma que su éxito no radica en trucos secretos, sino en constancia, estrategia y confianza en uno mismo.

“Ganamos más de 10.000€ en un mes con 21 años, y así hasta ahora mismo tener un proyecto que está haciendo más de 1 millón de euros al año”, cuenta Beguería en su canal de Youtube, y asegura que la clave está en entender cómo funciona el mercado actual: “Estamos en el mundo en el que todo es posible si aplicas el trabajo, si haces las cosas correctas y aprovechas la oportunidad en la que vivimos”, dice el zaragozano.

Su apuesta se centra en el contenido orgánico y en el valor de la atención como activo más importante. “Estamos en una época en la que el activo más valioso del mercado es la atención. Si eres capaz de captar la atención de la gente, saber cómo hablar y comunicar tu contenido… eres de oro porque no tienes que invertir en publicidad”, sostiene.

Con esa visión, ha construido una marca personal que se expande por varias plataformas: TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube y una lista de correo con más de 40.000 suscriptores. Todo ello, según explica, tiene un enorme potencial de monetización. “Lo mejor de todo es que puedes empezar con 0 euros, solo necesitas un teléfono móvil, tu conocimiento y tus historias”, asegura Beguería.

Pese a sus resultados millonarios, Beguería recalca que lo importante no son las cifras: “Hemos conseguido hacer más de 1 millón de euros al año… soy libre financieramente, pero que son gilipolleces, lo importante es que me puedo dedicar a lo que me gusta”.

Desde su Instituto de Marca Personal, ha ayudado a decenas de personas a construir negocios digitales en sectores tan variados como la astrología. “La única forma de que tu negocio no muera es haciendo una marca con buena reputación que ayude, que tenga unos cimientos grandes, y esa marca se genera con contenido”, explica.

Su proyecto “Tengo un plan” ha alcanzado más de 100 millones de visitas y lo compara con sembrar una semilla: “Eso es el agua que riega las plantas, hace que pueda tener un árbol que me da muchos frutos”, afirma.

Pero si hay un mensaje que repite, es el valor de la acción y la perseverancia: “Yo no soy ningún chaval con habilidades extraordinarias, soy constante, cabezón y espabilado. El único camino para conseguirlo es aplícate, actúa, haz cosas, hazlas mal, equivócate”, aconseja el joven zaragozano.