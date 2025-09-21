Javier Sopesens, agricultor, sobre el truco para hacer tomateras rápido: “Un ‘tajo’ de tijera y te has cortado cuatro”

Javier, agricultor aragonés, enseña en el programa de Aragón TV “El Campo es Nuestro” cómo preparar hasta 20.000 cuerdas para sus tomateras sin perder tiempo ni esfuerzo, solo le hará falta un poco de 'maña'. Bueno, y mucha cuerda, un tablón de madera y dos clavos.

Con un estilo cercano y directo, explica paso a paso cómo logra agilizar una tarea que, de hacerse de la manera tradicional, supondría un trabajo de días.

Su método para hacer tomateras arranca con una idea clara: evitar repetir tareas. “Acércate a un agricultor vago porque piensa para no hacer dos veces el trabajo”, explica entre risas. Lo que parece pereza, en realidad es pura eficiencia.

En su caso, la magnitud del trabajo impresiona. “Si aquí hay 10.000 tomates por dos son 20.000 cuerdas”, calcula mientras muestra la técnica que promete ahorrar unas cuantas horas de trabajo a otros agricultores menos 'mañosos'.

Un método casero que revoluciona el trabajo en la huerta

La clave está en fabricar todas las cuerdas a la vez. Para ello utiliza una tabla de madera con un clavo en cada extremo. Pasa la cuerda de rafia de un lado a otro hasta reunir la cantidad necesaria.

Cuando ya tiene suficiente, corta todos los tramos de golpe. “Un tajo de tijera y te has cortado cuatro”, dice mientras enseña cómo obtiene piezas idénticas listas para enganchar. Los bucles que quedan en los clavos se convierten en su siguiente ventaja.

En el campo, sustituye los nudos de siempre por clips de plástico que se fijan en segundos al alambre principal. “Eso se engancha ahí y vamos no se suelta”, asegura mientras coloca la primera cuerda.

El segundo tallo de la planta lo ata sin clip, aprovechando la tensión de la propia tomatera. “No me hace falta ponerle el click porque con uno se aguanta. Y ahora cojo le doy la vuelta y con la propia planta la sujeto”.

El resultado es un trabajo ágil y hasta divertido. “Mientras tú me vas preguntando yo voy jugando a este juego que es muy divertido”, comenta mientras presume de sus tomates: “Están espectaculares. Ojalá todos los veranos fueran así”.

Por qué hay que atar las tomateras

La misión de atar las tomateras es fundamental ya que permite que crezcan hacia arriba, evitando que se caigan y se rompan con el propio peso de los tomates. Esta función tiene un nombre, se llama 'entutorado'.

También es una práctica fundamental para evitar enfermedades fúngicas, para mejorar la ventilación y la luz, así como para poder acceder a los tomates más fácil, sin tener que rebuscarlos por el suelo.