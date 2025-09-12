Paga 3'50€ por una hamburguesa en este bar de Zaragoza y no se corta: "Algo pequeñas pero buenas"

Salir a comer por ahí es un plan que encanta a muchos, pero cada vez es más habitual asegurarse que hay menú y que este es económico. Por eso, encontrar hamburguesas de solo 3,5 euros es una gran noticia.

Marc y Janer, dos jóvenes atrevidos e inquietos, son los que están detrás de este local de Zaragoza que abrió hace unos meses en la Avd. Madrid. Sus redes sociales acumulan miles de seguidores y cientos de likes.

La hamburguesería 'Burger Mood' lanzó hace poco una oferta especial: "La smash burguer más barata de Zaragoza y el menú smash más económico". Una promoción válida en los pedidos de Glovo. El video se hizo rápidamente viral, y entre los comentarios hemos encontrado de todo.

"Por solo 3,50€ hamburguesa con smash de ternera, queso americano y salsa casera Mood", se lee en el texto del video. "Menú smash con hamburguesa + patatas fritas caseras+agua+ tarta de queso 7,50€ Pide ya delivery y disfruta de la mejor opción en burgers de todo Zaragoza", termina el mensaje.

Tanto la oferta de una hamburguesa, como la del menú completo, son muy atractivas, pero no se escapan de las críticas de los usuarios. "Las que probamos estaban buenas. Simples pero buenas y son algo pequeñas", sentencia un cliente en una reseña de Google.

"No vuelvo a pedir ni aunque me lo regalen", se lee en otro comentario. "La hamburguesa se hace bola y el pan es horrible...", ante tal acusación desde el local no tardaron en responder: "Si de algo estamos orgullosos es de la calidad de nuestros productos, te animamos a probar nuestras hamburguesas y nuestras patatas caseras", defienden.

En su web apenas aparece información pero este asunto queda claro: "Nos enorgullece utilizar ingredientes locales y frescos, apoyando a agricultores y proveedores de nuestra comunidad. Cada hamburguesa es preparada a mano siguiendo recetas artesanales que garantizan un sabor único y auténtico en cada bocado", expresan.

Además de esa promoción, de una hamburguesa por 3,5€ y un menú por 10€, para las noches incluyen las ‘burger night’, que consiste en tener hamburguesas y patatas ilimitadas por 20 euros.

En Zaragoza este concepto de buffet libre de burguers es algo muy original. En Estados Unidos es más popular, y los jóvenes emprendedores esperan afianzarlo en la capital aragonesa.