Alex Viñal y Lak Montes abren un nuevo restaurante en Zaragoza y versionan el famoso kebab de ternasco asado

La primera propuesta gastronómica de Mak Dürüm, el nuevo restaurante del famoso creador de contenido Lak Montes y el reconocido chef aragonés Alex Viñal y el cual todavía no ha visto la luz, va a tener como protagonista al Ternasco de Aragón. Concretamente, al que es considerado por muchos el plato más relevante de la cocina aragonesa: el ternasco asado.

Antes de la inminente apertura del primer local de Mak Dürüm en Zaragoza (según anunciaron la pasada semana), los socios del proyecto han llegado a un acuerdo con el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, mediante el cual gestionarán su foodtruck durante el festival Vive Latino que se celebra este fin de semana en Zaragoza (viernes 5 y sábado 6 de septiembre).

Alex y Lak han creado una versión mejorada del TernasCOkebab que ya se sirvió durante la pasada edición, también de la mano del chef y socio de Nola Gras y Nola Smoke, y que fue un gran éxito. De hecho, tuvo su lugar en las foodtrucks de las fiestas del Pilar, donde las largas filas todos los días dejaban ver la expectación que había por probarlo.

El de este año es un “Mak Dürüm de cordero IGP Ternasco de Aragón asado, con sus patatas panadera, verduras asadas, DOP Cebolla Fuentes de Ebro, lechuga y salsa shawarma”.

El TernasCOkebab está elaborado de manera artesanal y natural, con materia prima de primera calidad: piernas y cuellos de Ternasco de Aragón, deshuesados y marinados 24 horas, que se asan lentamente, dejando la carne jugosa en su interior y con su sabroso tostado en el exterior.

TernasCOkebab 2025.

Esta colaboración es parte de la estrategia del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón de proponer y promover nuevos formatos y momentos de consumo de su carne de cordero que permitan modernizar la marca y acercarse a nuevos consumidores. En línea con los ya conocidos y reconocidos Paquitos de Ternasco de Aragón, cuya ruta se celebró el pasado mes de junio.