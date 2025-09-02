Abre en el centro de Zaragoza una tienda con cientos de productos: "Seguro que encuentras lo que necesitas"

La entrada de septiembre es un comienzo para muchos. Nuevos propósitos, hábitos y la vuelta a la rutina de trabajo o estudio. Y el final del período de vacaciones también es un momento de numerosas aperturas e inauguraciones… Así pues, el centro de Zaragoza cuenta desde la semana pasada con una nueva tienda, que, por cierto, tiene todo lo necesario para la mencionada “Vuelta al cole”.

Se trata de la tienda My Home, ubicada en el paseo Sagasta número 64 y caracterizada por ofrecer todo tipo de productos, considerándose como un bazar. De hecho, manifiestan que es un lugar en el que “seguro que encuentras lo que necesitas”.

Su lema es “My Home, tu tienda cercana” y en la entrada describen lo que reside en su interior: Hogar y cocina, papelería, ferretería, material eléctrico, globos helio, fiestas y más. No obstante, todavía hay más secciones dentro del nuevo establecimiento, como una zona con productos para perros, ferretería, mercería…

En definitiva, como detallan ellos mismos a través de sus redes sociales, “un lugar donde tienes lo que necesitas y descubres lo que no sabías que querías”.

My Home abrió sus puertas el pasado miércoles 27 de agosto y desde entonces ya han sido muchos los que han entrado a visitar sus pasillos. Todavía se están dando a conocer, pero su vistoso escaparate invita a pasar dentro. En su exterior están instaladas sillas o plantas que llaman la atención de los viandantes.

Vuelta al cole

Además, desde My Home defienden que en sus pasillos, las familias podrán encontrar todo lo necesario para hacer más llevadera la Vuelta al Cole. Al menos, así lo publican en su cuenta de Instagram, donde tratan de llegar al diverso público de Zaragoza.

“La Vuelta al Cole será más sencilla con las facilidades que te ponemos en My Home”, señalan en un vídeo en el que muestran diferente material escolar.

Papelería como agendas, cuadernos, forros para libros, estuches, sección de bellas artes con pinturas, rotuladores, acuarelas o infinidad de bolígrafos, lápices, gomas…

Por otro lado, la nueva tienda tiene un amplio horario, de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 y sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00. Los domingos se encuentra cerrado.

Así pues, siguen llegando tiendas multiproductos a la capital aragonesa, como los habituales bazares chinos o las novedosas cadenas 'low cost' (Primaprix, Normal) que siguen creciendo como consecuencia de su exitosa acogida.