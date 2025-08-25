La mejor ciudad del mundo para vivir la jubilación está en España, muy cerca de Aragón: "Calidad de vida inigualable"

Después de años de trabajo, llega un momento en la vida en el que el descanso está más que merecido. Alrededor de los 65 años, la mayoría de las personas puede acceder a la jubilación.

Es imprescindible haber cotizado un mínimo de 38 años, y la pensión que recibamos dependerá de diversos factores. En cualquier caso, más allá de la cantidad, la jubilación está hecha para disfrutarla.

Hay quienes atraviesan una pequeña crisis al dar este paso, por lo que conviene prepararse con antelación. Cultivar algún hobby, cuidar las relaciones personales fuera del ámbito laboral y elegir un entorno agradable con buenas opciones de ocio son claves para llevar esta nueva etapa con ilusión.

El portal Live and Invest Overseas elabora cada año un listado con los 10 mejores países para jubilarse y, dentro de cada país, selecciona también una ciudad destacada. En esta clasificación, España ha sido reconocida como el mejor país del mundo para retirarse.

En Aragón contamos con ciudades llenas de encanto, pero en esta ocasión la elegida no se encuentra en la comunidad, aunque sí muy cerca de ella. Como muchos habrán adivinado, hablamos de Valencia. La ciudad vecina ha sido considerada la mejor del mundo para disfrutar del merecido descanso que supone la jubilación.

Mejor ciudad para jubilarse

España siempre ha sido uno de los destinos favoritos para disfrutar de la jubilación, pero ahora un nuevo reconocimiento sitúa a Valencia en lo más alto del ranking mundial.

Según el portal especializado Live and Invest Overseas, la capital del Turia ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para retirarse, superando incluso a referentes tan consolidados como Málaga o Benidorm.

Uno de los grandes atractivos de Valencia es su clima mediterráneo. Con inviernos suaves y soleados, veranos cálidos y un número elevado de días despejados, ofrece un entorno perfecto para disfrutar del sol. Este factor, sumado a su amplia oferta de playas y naturaleza, convierte a la ciudad en un destino muy apetecible para quienes priorizan el bienestar y el contacto con el entorno natural en esta nueva etapa vital.

La ciudad también brilla por su oferta sanitaria, considerada de primer nivel. Para muchas personas jubiladas, la calidad de la atención médica es un elemento decisivo, y Valencia sobresale con hospitales modernos, profesionales altamente cualificados y un sistema de salud accesible. Esta combinación de buena asistencia y costes razonables proporciona la tranquilidad necesaria para disfrutar plenamente de la jubilación.

En cuanto a su entorno, Valencia ofrece lo mejor de dos mundos: montañas y mar. A poca distancia del centro urbano se encuentran rutas de senderismo y paisajes rurales que invitan a escapadas de fin de semana, mientras que sus playas, reconocidas con numerosas Banderas Azules, son un reclamo indiscutible para quienes desean disfrutar del Mediterráneo.

Además, hay muchos valencianos que veranean en Teruel. La provincia aragonesa está muy cerca y es preciosa. Cuenta con numerosos pueblos incluidos en el famoso listado de 'Los más Bonitos de España'.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes que consolidan a Valencia como destino ideal. La ciudad es cuna de la paella, pero también ofrece platos tan emblemáticos como la fideuá, el esgarraet o la olla valenciana, sin olvidar la horchata, un clásico refrescante que forma parte de la identidad local.

Valencia se presenta como un paraíso para jubilados, por su clima, sus playas, y por un estilo de vida saludable y asequible. Además, para los aragoneses no está muy lejos de la tierra, por lo que sería fácil volver de vez en cuando para ver a los amigos y familiares.

La capital valenciana logra reunir en un mismo lugar cultura, naturaleza, gastronomía y servicios de calidad, todo bajo un ambiente mediterráneo que invita a disfrutar de cada día. No es de extrañar, por tanto, que haya sido reconocida como la mejor ciudad del mundo para jubilarse.