Los comercios, tajantes tras la nueva apertura de Primark: "Facturamos 400 euros más al día, pero esperábamos más"

El pasado viernes 25 de julio abría en el centro comercial GranCasa de Zaragoza la nueva tienda de Primark, la segunda en la capital aragonesa tras la de Puerto Venecia. Una apertura para la que se generó mucha expectación y que se plasmó en el día de inauguración, cuando cientos de personas hicieron fila para ser los primeros en visitar el local. Algunos llegados de Barcelona.

Habían sido meses de espera y de incertidumbre y muchos zaragozanos no quisieron demorar el momento. La mayoría de estos se mostraron muy satisfechos de recibir la nueva tienda, mucho más cerca que la de Puerto Venecia y la cual da más vida al barrio.

No solo para los vecinos del Actur o de zonas próximas la llegada del segundo Primark de la ciudad es una gran noticia, pues también lo es para otros comercios de GranCasa. Días antes de la apertura, algunos propietarios y trabajadores confesaron a este diario que esperaban un impacto positivo en la galería comercial.

Ese impacto ha sido visible y tangible para los negocios, aunque algunos afirman que esperaban algo más.

Por ejemplo, Isabela, dependienta de la tienda ‘Marta y tú’, justo al lado, reconoce que en este mes ha habido más movimiento de gente, sobre todo, en las dos primeras semanas. “Pensábamos que se notaría más, después del boom ha sido lo mismo de siempre. La gente va de propio a Primark”, señala la joven.

“Es verano y la gente está de vacaciones, pero luego ves que Primark está lleno”, cuestiona.

En la misma línea hablaba la responsable de la tienda de golosinas y frutos secos, Belros: “Se ha notado, pero esperábamos más. Igual es porque es verano y en septiembre sube”.

Tienda Belros GranCasa. E.E.

Concretamente, la responsable confirmaba que cuando más se ha notado es en las ventas entre semana. “Con respecto al verano del año pasado entre semana hemos subido 400 euros al día la facturación”.

En la planta de abajo, pero en la plaza principal, se ubica desde hace unos meses Misako, que ha cambiado su localización. Una de sus dependientas señala que el día de la apertura fue el que hicieron “más caja”. Así pues, el aterrizaje de la cadena irlandesa se ha notado.

Incluso, cuenta que la empresa ha incrementado sus objetivos de venta. Además, esta considera que más que en número, “se ha notado en el ambiente”.

Desde la tienda OhGar, en la planta baja, consideran que las primeras semanas se veía mucha gente, pero ahora hay cierta “normalidad”, mientras que otra dependienta analiza que por las tardes hay mayor movimiento.

En definitiva, no hay duda de que Primark ha tenido un impacto en el resto de negocios, pero parece que las expectativas no se han cumplido totalmente. Principalmente, las primeras semanas fueron las de más afluencia, aunque ha coincidido con el inicio de agosto. Así pues, puede que en septiembre, con la Vuelta al Cole, el efecto sea mayor.