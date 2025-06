Lorena, de Zaragoza a Grecia intercambiando su casa: "He conocido ciudades que no se me hubieran ocurrido"

Viajar con las comodidades de tu propia casa y de manera económica es posible. La zaragozana Lorena Regalado lleva desde 2017 intercambiando su casa gracias a la plataforma Home Exchange. Desde entonces ha realizado más de 47 intercambios que le han permitido viajar a lugares que "no hubiera pensado nunca" como Grecia.

La zaragozana llegó hasta esta plataforma buscando con su marido nuevas formas de viajar. "El primer intercambio lo hicimos en Burgos porque me contactó una chica para hacer un intercambio recíproco. Nunca me hubiera planteado ir a esa zona y me pareció precioso", relata Lorena sobre sus inicios. La zaragozana reconoce que en esta primera vez lo vivió con cierto nerviosismo: "Pensaba que qué estará haciendo en mi casa", bromea.

En el caso de Lorena, le permite además poder viajar con sus perras ya que pernoctar con animales le limita a veces las oportunidades: "Me permite poder viajar con ellas y resulta más cómodo porque las puedo dejar en la casa y nosotros irnos a visitar y luego volver a por ellas", reflexiona.

Home Exchange permite realizar viajes de manera recíproca o mediante puntos. La zaragozana reconoce que suele viajar más de la segunda manera porque coincidir con alguien en fechas es más difícil. Por ejemplo, el último viaje que ha realizado ha sido Haros (La Rioja) la semana pasada o el pasado octubre pudo ir a conocer Córdoba gracias a un intercambio.

Uno de los lugares más lejanos a los que ha llegado gracias a la plataforma ha sido Grecia junto a una amiga que también se encuentra dentro del intercambio: "Pudimos ir a varios alojamientos que estaban de intercambio".

De esta manera, también les ha permitido poder conocer Francia, sobre todo, la zona del sur del país al cual han ido en varias ocasiones. "Nos permite conocer ciudades que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido y también conocerlas de otra manera", cuenta.

Lorena Regalado en su viaje a Córdoba por Home Exchange L.R.

Además de que les permite viajar de una manera más económica ya que funciona con una suscripción anual de 175 euros. Una ventaja que la zaragozana destaca: "Te sales de la burbuja económica que se ha generado en torno a las viviendas turísticas y los altos precios de los hoteles".

La plataforma Home Exchange es la líder del sector tras su nacimiento en los años 90 en Estados Unidos que se ha expandido, sobre todo, en 2018 por Europa tras la unión con la empresa francesa GuesttoGuest, lo que hace que tengan presencia en 155 países. En Aragón cuentan en la actualidad con 800 socios repartidos por la comunidad.

Esta modalidad de viajar, a pesar de que estaba muy arraigada, el covid le supuso un 'boom': "La gente comenzó a acercarse más, se sentía muy tranquila y confiados viajando", explica Pilar Manrique, portavoz de Home Exchange en España.

De esta forma, explica que todos los usuarios deben seguir las instrucciones que el anfitrión propone. Si bien señala que el "éxito" de la plataforma viene mucho de la confianza que ponen los usuarios y el ambiente de "respeto y hospitalidad" con el que comulgan.