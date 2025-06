Abre un revolucionario local en una mítica cervecería de Zaragoza: "Una oda al disfrute y la buena mesa"

Zaragoza se prepara para recibir este jueves 26 de junio un nuevo punto de encuentro que promete dar que hablar. Su nombre, Me va Me va, no es casual: es un homenaje directo a la icónica canción de Julio Iglesias, una declaración de intenciones convertida en local.

Ubicado en Calle Josefa Amar y Borbón, 8, a un paso de plaza España y en el local donde se encontraba la mítica cervecería Cierzo Brewing Co., este espacio se presenta como un refugio para quienes disfrutan sin prisa de la gastronomía, el buen ambiente y los planes que se alargan.

Abierto todos los días desde las 8.00 hasta cierre, Me va me va es un lugar vivo y versátil, dividido en diferentes ambientes que se adaptan a cada momento del día (y de la semana).

Desde desayunos tempraneros en su snack bar, hasta las últimas copas, de jueves a sábado, en manos del barman José Antonio Gareta —con experiencia en la noche ibicenca—, el local está pensado para acompañar al comensal desde el primer café hasta el último brindis.

El local se organiza en cuatro espacios diferenciados, además de una planta superior equipada para eventos corporativos, exposiciones o presentaciones:

Snack Bar: desayunos de 8.00 a 11.00, y desde esa hora tapas y platos del día muy equilibrados a precios asequibles para quienes viven (o comen) con prisa.

Lounge: un espacio más relajado con chester y mesas altas, ideal para catas o una copa tranquila.

Comedor: dividido en dos zonas, incluye un salón que ocupa la antigua fábrica de cerveza, donde se servirá carta todos los mediodías y por la noche.

Reservados: con mesas “a la española” de 140x140 para grupos o comidas más íntimas.

Cocina gamberra

La propuesta gastronómica está firmada por un equipo de cocina y sala con experiencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Se respira producto, temporada y un punto de travesura. En la carta conviven las “Madejas crujientes con gamba cristal”, o el “Torrezno con crème fraîche y huevas de trucha”, y una selección de pescados poco habituales como el San Pedro, además de arroces, fideuas y carnes seleccionadas.

Los jueves, viernes y sábados, brillará un expositor de bivalvo vivo con género traído diariamente desde Galicia. Y para quienes buscan algo más informal, hay tapas y finger food que apuestan por lo divertido sin renunciar a lo bien hecho.

Tapa de Me va Me va. Gravitar Estudio

En el terreno líquido, la coctelería cobra protagonismo gracias a José Antonio Gareta, y también hay espacio para cervezas artesanas aragonesas y refrescos sin alcohol de Tensina, naturales, ecológicos y sin azúcares añadidos.

Más allá de la cocina, Me va me va se convierte en punto de encuentro desde las 17.30, de jueves a sábado, con música en vivo a cargo de reconocidos DJs. Este mismo sábado arranca la programación con DJ Factor, referente de la escena zaragozana, que pondrá a girar funk y ritmos que prometen alargar la sobremesa hasta la noche.

La puesta de largo será el jueves 26 de junio a partir de las 20.00, con una inauguración abierta al público y conducida por Luis Cebrián y Adrián Buenaventura como maestros de ceremonia. La música correrá a cargo de los reconocidos Nacho Atmósfera y Santi Rex, de Los Niños del Brasil, en una velada que quiere marcar el tono de lo que está por venir.