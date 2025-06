Eva, 35 años, excluida del Verano Joven: "Un chaval de 27 años no tiene cargas familiares, lo hacen para conseguir votos"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado recientemente el Verano Joven 2025 en su página web. Esta promoción, válida para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ya se puede solicitar mediante Cl@ve Pin o rellenando tus datos personales.

Sin embargo, el descuento en el transporte no es para todos. Solo pueden pedirlo los residentes españoles que hayan nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, por lo que muchas personas aún jóvenes y con un poder adquisitivo limitado van a tener que pagar este verano los precios ordinarios, muy elevados en algunos trayectos.

Por ello, Eva Miguel, de 35 años, no va a ser beneficiaria de esta ayuda estatal, "Un chaval de 27 años sin cargas familiares no necesita descuentos, lo hacen para conseguir votos", ha comentado a este periódico.

El Verano Joven se puso en marcha en 2023, Eva contaba ya con 33 años por lo que nunca lo ha disfrutado. "Me parece injusto que se haga ese corte de edad, cuando si trabajan y no tienen hijos les pagamos unos viajes por la cara, me da la sensación que es por interés político", sentencia.

La zaragozana tiene cuatro hijos y considera que la situación de los jóvenes de 22 o 24 años es más favorable que la suya. "Apenas tienen responsabilidades que asumir, por lo que creo que tienen un desahogo económico mayor que otros que con 33, 35 o 40 años tenemos una hipoteca e hijos", reflexiona.

Tipos de descuentos

La reducción de los precios se sitúa en el 90% en el caso de los autobuses de competencia estatal y trenes de media distancia, 50% en los servicios de alta velocidad -con un máximo de 30 euros de descuento- y 50% para el billete Interrail.

Sin embargo, Eva, maestra infantil, ha tenido que resignarse y reconoce que viajar en familia siempre es complicado "mi vecina, que tiene 36 años y dos niños, no se pueden ir de vacaciones, está todo por las nubes, si contáramos con un descuento en el transporte, por ejemplo, sería más fácil", reconoce.

Ya te puedes registrar en la web del Verano Joven y conseguir tu código para viajar a partir del 1 de julio en tren y autobús con descuentos de hasta el 90%.



Así de fácil y sencillo 👇… pic.twitter.com/aSVCEaaZfn — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 18, 2025

"Parece que solo quieren viajar y tener vacaciones los jóvenes, pero yo también me siento joven y me encantaría poder ir todos a Madrid por 40 euros a ver a mi hermano", añade.

El programa Verano Joven, iniciativa del Gobierno de España, busca fomentar los viajes entre los jóvenes durante la temporada estival. Ofrece importantes descuentos para viajar en tren, autobús y otros medios de transporte públicos, facilitando la movilidad por el territorio nacional.

Finalmente, Eva ha recordado que los salarios en España son bajos, muy inferiores a los del resto de Europa, lo que complica que los jóvenes tengan posibilidad de ahorrar, viajar, o de acceder a una vivienda, pero "son problemas que tenemos todos, y que se beneficien solo unos pocos... me da a mí que es un beneficio politiquero" concluye.