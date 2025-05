Álex de Gregorio, propietario de un nuevo bar en el centro de Zaragoza: "Queremos estar en el día a día de los vecinos"

La aventura de seis socios, Miguel Ángel, Alberto, Diego, Álvaro, Álex y Amir, vio la luz hace poco más de un mes en el centro de Zaragoza. En concreto, el 27 de marzo se inauguró Soho Vermut & Copas en la calle Manifestación, 15, un lugar donde todo el mundo tiene cabida y al que acudir sea cual sea el momento del día.

Con cierta experiencia en bares y restaurantes, algunos de los actuales propietarios habían coincidido en anteriores locales y, por su forma de trabajar, sabían que un negocio en común podría funcionar.

Así pues, tantearon el terreno y la idea inicial era hacerse con un local en la zona, pero a última hora, según explica Álex de Gregorio, decidieron desecharlo. Entonces, bendito destino, encontraron el actual. “La ubicación era muy buena. El bar era la Martinica, ahí guardo muy buenos recuerdos”, manifiesta el socio.

Una vez tomada la decisión, se pusieron manos a la obra con el reto de acostumbrar a la gente a que su bar abriera todo el día. “El anterior abría solo de jueves a sábado y de 20.00 a cierre. Nosotros queríamos un bar que estuviera siempre abierto”, explica.

“Sea cuando sea que vayas, Soho está abierto. Damos desayunos, vermut, es para el tardeo y para las copas de la noche. Queremos estar presentes en el día a día del vecindario”, insiste Álex de Gregorio sobre su apuesta.

Así es el interior de Soho. E.E.

Además, en este proceso de creación, fue relevante la elección del nombre, “bastante fácil”. “Soy un enamorado de Nueva York, cuando estaba hablando sobre el tema con una amiga me dijo directamente Soho, y me cuadró. Se lo propuse al resto de socios y todos estaban de acuerdo. No hubo que pensarlo mucho”, desvela.

En cuanto a la oferta gastronómica, en Soho los visitantes encontrarán comida típica española. Desde vinagrillos hasta croquetas, tortilla de patata o empanadillas. Igualmente, el grupo ofrece molletes “un poco diferentes”, como el de pastrami o uno de guanciale con queso raclette. La variedad de tostadas también es importante con hasta 14 tipos.

Foto de la inauguración de Soho.

Más allá de la comida, del amplio espacio y de la decoración que justifica su nombre, Soho apuesta por un lugar donde hacer cosas distintas. Por ejemplo, todos los jueves hay música en directo con artistas contrastados y nuevos talentos que tienen ahí la oportunidad de darse a conocer.

Buena acogida

Con esa ilusión de hacer las cosas bien, Álex de Gregorio reconoce que están “muy contentos” con el feedback y la acogida. “Cuesta porque tenemos al lado a gigantes como El Picadillo, de toda la vida, pero poco a poco va funcionando y la gente va probando”, señala.

Barra y mesas de Soho. E.E.

“En Semana Santa trabajamos un montón porque estábamos al lado de donde salen todas las procesiones. Eso nos engañó un poco, ojalá todas las semanas fueran así”, añade uno de los socios, que espera seguir creciendo y consolidarse en una de las zonas privilegiadas de Zaragoza.