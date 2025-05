Pilar Barrera dice adiós a una clásica perfumería de Zaragoza: "No estoy contenta de jubilarme, aquí he sido muy feliz"

Uno de los negocios con más historia del centro de Zaragoza se prepara para bajar la persiana. Se trata de la perfumería Barrera, en la calle Cinco de Marzo, 18. Su propietaria, Pilar Barrera, se jubila y será este septiembre cuando se despida definitivamente de su tienda.

Así pues, Zaragoza pierde una perfumería de las de toda la vida, ya que cuenta con 45 años de historia. No obstante, está en manos de Pilar Barrera desde hace 35, aunque ella trabajaba desde los comienzos allí. “Empecé aquí como aprendiz, y cuando se traspasaba, la cogí”, resume la dueña.

Hace ya unos meses que Pilar y su hermana (que también trabaja allí) anunciaron su jubilación y colocaron en su escaparate el cartel de liquidación. Eso sí, señala que todavía le quedan unos meses entre esas paredes, hasta septiembre.

Sobre esta decisión, Pilar Barrera entiende que es lo que tenía que hacer: “Tenemos una edad y hemos trabajado ya mucho”. Pero, eso no quita que sienta mucha pena de dejar su tienda, donde tantas horas ha pasado y tantos recuerdos ha forjado.

“Me da mucha pena, no estoy contenta de irme. He estado muy a gusto siempre aquí, la clientela que he tenido ha sido estupenda, pero es ley de vida”, afirma la propietaria.

Interior de perfumerías Barrera. E.E.

En esta despedida, la aragonesa tiene claro con que se queda de tantos años en el sector, sus clientes. “La gente ha sido muy buena conmigo. Siempre me han tratado muy bien. Y yo a ellas. Pero yo he sido feliz, muy feliz. Por eso me he quedado hasta ahora, si no a lo mejor me hubiera ido antes”, explica.

Muchos de estos clientes habituales han aprovechado para visitar la perfumería al enterarse de la noticia. En ese sentido, Pilar Barrera reconoce que tras poner el cartel de liquidación mucha gente que pasaba por allí ha entrado para aprovechar la oportunidad. “Eso afecta e influye, muchos buscan gangas”, manifiesta con humor.

Cartel liquidación en el escaparate. E.E.

Dentro, más allá de perfumes, se pueden encontrar algunos accesorios como pendientes, bolsos, guantes o carteras de mujer.

Sin duda, dentro de unos meses se perderá un referente en la cosmética en Zaragoza, un lugar de los clásicos y una persona que ha dedicado casi toda su vida al negocio con mucho amor y entusiasmo.