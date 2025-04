Marcelo dice adiós a su taberna tras más de 30 años en Zaragoza: "Aquí los clientes han envejecido conmigo"

La Taberna del Blues, en la calle Juan José Lorente de Zaragoza, es desde hace muchos años un punto de reunión para los vecinos de la zona universitaria. Su ambiente acogedor y familiar, unido a las mejores cervezas artesanas nacionales e internacionales y al rock and roll, hacen que este rincón sea un lugar muy especial.

Sin embargo, el local comenzará pronto una nueva etapa. Marcelo, su dueño desde hace 32 años, pone punto y final a su andadura al frente del negocio. Ha llegado la hora de su jubilación y el propietario busca relevo para que la esencia de su taberna no acabe con su marcha.

“Estoy esperando a ver si alguien está interesado, pero no tengo prisa. Trato de traspasar el negocio y la idea es que siga con la misma línea o similar, aunque dependerá de lo que quiera la persona que lo regente”, explica Marcelo.

“No lo voy a poner difícil, lo que tampoco quiero es regalarlo. El local ya tiene un cuajo, por lo menos en esta zona y me gustaría que eso se mantuviera otros 30 años”, añade el hostelero.

Con sus guitarras eléctricas colgadas en la pared o sus cuadros de grupos y cantantes míticos, la decoración incrementa el encanto de La Taberna del Blues, que está especializada en cervezas de importación.

La Taberna del Blues. E.E.

Además, ofrece copas o tapas frías de regalo con cada consumición (hasta las 22.30). Sin duda, más allá de la gran selección de cervezas, el local destaca por su música, pues Marcelo ambienta las veladas con rock and roll de los 70, 80 o 90 y también con algo de jazz.

En su caso, su horario es de tarde-noche, de 19.00 a 3.00, aunque su licencia permite abrir desde las 6.00 si el nuevo inquilino lo deseara.

La taberna destaca por su música de rock and roll y jazz. E.E.

Una clientela fiel y muchos recuerdos

“Me da mucha pena dejar el local, pero ya son muchos años trabajando en la hostelería y todos tenemos un punto final a la actividad profesional. Ahora me apetece cambiar, dedicar los últimos años de mi vida a otras cosas que tengo pendientes”, reflexiona Marcelo sobre su jubilación.

Así pues, sin fecha aproximada para su último baile, el dueño asegura que cuando llegue el momento hará una despedida con los clientes (que ya son amigos después de tantos años) para recordar los buenos momentos.

Zona de barra de la taberna de Marcelo. E.E.

Y es que, Marcelo insiste en que son muchos los recuerdos que se lleva de su taberna. Entre todo, se queda con los clientes más fieles: “Tengo una clientela aquí que casi ha envejecido conmigo. Aparte de los nuevos clientes que van llegando”. “Muchos me dicen que no me jubile”, declara con humor.

En definitiva, con las emociones a flor de piel, el zaragozano reconoce que cuando deje el negocio le gustaría poder acudir al establecimiento y charlar con esos clientes mientras disfrutan de una de esas buenas cervezas que se pueden encontrar en la taberna. Pase lo que pase, el legado está escrito gracias al trabajo incansable de Marcelo durante 32 años.