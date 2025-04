Farniente, el restaurante perfecto para dejarse querer: "Nace para que Zaragoza ocupe el lugar que merece"

El pasado verano llegó a la plaza Salamero de Zaragoza un nuevo inquilino, pero no uno más en la amplia oferta de restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad. Se trata de Farniente, un espacio donde desconectar y dejarse cuidar, un lugar que apuesta por la calidad del servicio y la gastronomía, por compartir los buenos momentos y por una sociedad mejor.

Así pues, tras poco más de seis meses abiertos, Farniente ya ha recibido un galardón a nivel nacional. El pasado martes fue reconocido por American Express con el tercer premio en la categoría ‘Restaurante con Esencia en Innovación’. Este reconocimiento supone un impulso para el trabajo de sus seis socios.

Sin embargo, Pepe Romeo, uno de los propietarios, insiste en que Farniente es mucho más que un restaurante, no es posible categorizarlo. Para él, es “un espacio de disfrute vital” en el que todo el mundo tiene cabida, donde no solo se sirve comida, copas y cócteles, sino que también es posible disfrutar de catas de vinos y viandas, asistir a la presentación de un libro con fines benéficos, recitales de poesía, exposiciones, etc.

“Farniente nace para mejorar la ciudad, en línea con lo que se fomenta desde hace algún tiempo por parte de las principales instituciones locales y regionales. Creemos que no está como nosotros la conocimos, ha cambiado muchísimo. Antes se salía todos los días, había muy buen ambiente en la ciudad, había muchas zonas, y ahora nos encontramos en una ciudad apagada y queremos llenarla de luz y buena vibra con nuestra ambiciosa propuesta”, justifica Pepe Romeo sobre el origen.

De esta forma, todo en Farniente tiene una historia de cariño detrás en pos de ese propósito. Primero, empezaron con el nombre, que viene del italiano y significa “hacer nada”. “No en el sentido de ser vago, sino, una vez que ya has hecho lo que tenías que hacer, en el de como ir a casa de un amigo y que te cuide. Es algo necesario en los días que vivimos. Ahí está la diferencia”, explica.

Interior de Farniente. E.E.

Además, los socios tenían claro que querían una cocina sostenible, con cero emisiones de humos y de gases, pero usando toda la tecnología disponible.

Una carta especial

En esta línea de entender y ayudar al prójimo surge su carta, que se divide en varias propuestas y cuya principal característica es el dinamismo. “Tú vienes ahora y hay una, pero la semana que viene quizás haya novedades, damos protagonismo a personas y no caben todas a la vez”, cuenta Pepe.

La explicación de esto se basa en que los ‘bocados Farniente’ son hechos por sus chefs favoritos y son reseñados y nombrados en la carta como forma de agradecerles que les hayan hecho sentir como en casa en sus múltiples visitas.

Así es la barra de Farniente.

Así pues, se puede encontrar el bocado CAPO de Azu, que es de Casa Ernesto o el RITA, de Fina, que es de Ca la Pepa, su restaurante favorito de la Costa Brava. Además, como detalle, los nombres de cada bocado son de vividores o de iconos de la buena vida de la historia.

Por otro lado, la carta incluye los ‘directops’, que son conservas de alta gama para servir en la terraza. Aquí entran las ostras, el caviar o las olivas rellenas de auténtica anchoa. Para terminar, el apartado ‘al sol’, con opciones pensadas para compartir.

En este aspecto, Pepe avisa de que es una propuesta apta “para todos los bolsillos”. “Hay gente que entra pensando en que es un sitio caro porque es elegante, aunque es más cómodo que elegante. Te pones a mirar los precios y son muy razonables”, defiende el socio.

La oferta es todavía más ilusionante en Farniente: todos los viernes traen productos frescos como percebes, nécoras, carpacho de gamba, etc., para deleite de sus clientes.

En definitiva, Farniente es un concepto totalmente diferente a lo que había en la ciudad. Por ello, sus aspiraciones son altas y consideran que cuando comience el buen tiempo y puedan usar su terraza, será un gran impulso.

Zona privada de Farniente. E.E.

No obstante, a día de hoy ya presume de que la gente que lo ha visitado se ha ido muy satisfecha y las reseñas son también muy positivas. A esto se une también el referido y temprano premio de Amex.

Visita de Malena Alterio y David Lorente.

Más allá de esto, han contado con la presencia de grandes celebrities nacionales como Berto Romero, Carlos Sobera, Elisa Matilla, Ángel Pardo, Lara Dibildos o la última, Malena Alterio, cuestión que también ha dado visibilidad al lugar.

De cualquier forma, Diego, Asun, Cristian, Luis, Toni y Pepe, los socios, acompañados de una plantilla joven, han llegado para quedarse y que Zaragoza vuelva a ser una ciudad llena de vida y esplendor para todo el mundo.