José Manuel, el maestro cafetero que prepara uno de los mejores cafés de España: "Refleja nuestra personalidad"

La moda del café de especialidad sigue en auge en España. Lo que hace unos años era difícil de encontrar, en la actualidad se ha convertido en un gran negocio al que poco a poco se van sumando nuevos miembros. Sin embargo, no todos cuentan con el sello de calidad, y por eso existen listas como la de ‘The Best Coffee Shops’, que reúne los mejores lugares del país para saborear un gran café.

En Zaragoza son dos establecimientos los que este 2025 se han colado en este ránking. Uno de ellos es Acho Coffee (el otro Elio and Coco), un lugar pequeño pero muy acogedor, que cuenta con esa mención especial por segundo año consecutivo.

Precisamente, las dos ediciones que lleva en su esquina del barrio de la Magdalena. Acho Coffee ni siquiera ha cumplido los dos años en la capital aragonesa, pero es todo un referente en el mercado del café de especialidad.

Su propietario es José Manuel, un joven de Badajoz amante del café. Un maestro de lo suyo con todas las letras.

El extremeño llegó a Zaragoza hace casi cuatro años y montó su cafetería de manera conjunta con su amigo Adrián. Ambos están juntos en el negocio, cada uno con su quehacer. Por un lado la cafetería y por otro el tostador (Pam Coffee Roasters).

José Manuel cuenta que en su familia siempre se había tomado mucho café, pero el de especialidad lo descubrió viajando por Europa cuando vivía en Dublín. “Ahí me enamoré del producto, me fue enganchando poco a poco”, explica el joven.

Así pues, al llegar a Zaragoza vio la oportunidad de abrir esa cafetería con la que había fantaseado mucho tiempo. Una pequeña, en una esquina y con guiños a su tierra. Como la que ha conseguido.

Interior de Acho Coffee. Instagram Acho Coffee

“Había carencia de café de especialidad en Zaragoza, pero la gente empezaba a conocerlo y demandarlo. Veíamos la ciudad muy bien posicionada para que empezara a crecer. Y la montamos”, narra el dueño.

Por si existe algún despistado, o simplemente lo desconozca, el nombre viene de la expresión típica de Badajoz. Ese ‘acho’ que es como un ‘jodo’ o un ‘co’ y que tanto se usa en la tierra.

Un éxito

El próximo mes será el segundo aniversario de la cafetería de José Manuel, pero está claro que este tiempo ha sido suficiente para que le lluevan títulos y elogios. Sobre todo, y más importante, de los vecinos: “Estamos muy contentos por la aceptación del barrio, hemos tenido una gran acogida. Caí de lleno en La Magdalena”.

Además, mientras muestra su manejo del café filtrado, tostado o de cualquiera que le pidan en la barra (nunca descafeinado), el extremeño manifiesta que trabajan con un tostador local, pero también con diferentes tostadores nacionales e internacionales y su objetivo es que se les conozca por el tueste del café. “En él plasmamos nuestra personalidad”, afirma.

De esta forma, explica que existe un café para cada época y cada momento, pero uno que el cliente pruebe actualmente, quizás no lo tiene en dos meses.

En definitiva, en Acho Coffee se respira el puro aroma de un buen café, ya sea para pasar un rato con amigos o para llevar y disfrutar de la mañana. Sea cual sea la decisión, al pedirlo José Manuel te atenderá con mucho cariño y arte.